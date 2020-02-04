Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: автор фонопедического метода развития голоса

Утром 5 февраля гостем студии на радио «Эхо Москвы в Благовещенске» станет кандидат педагогических наук, заслуженный деятель искусств Союза творческих сил РФ, автор фонопедического метода развития голоса Виктор Емельянов (г. Москва). Тема беседы: «Свой чужой голос: почему так важно найти свою голосовую идентичность».

Ведущие эфира: Екатерина Кузьмина, Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам). Дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням). Вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

«Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.