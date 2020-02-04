В благовещенском магазине изъяли почти полсотни штук некурительных изделий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области провело проверку магазина табачных изделий, расположенного рядом с площадью Ленина. В итоге было обнаружено, что в магазине продают никотиносодержащие жевательные смеси и ароматические изделия в количестве 408 штук без деклараций соответствия на продукцию, подтверждающих безопасность. Более того, были нарушены требования к маркировке.

Сотрудниками ведомства вся выявленная некурительная никотиносодержащая продукция была изъята из оборота и направлена в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Территориальный орган обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием привлечь индивидуального предпринимателя за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст.атьи 14.43 КоАП РФ и решить вопрос о конфискации изъятого из оборота товара на сумму 163 200 рублей.

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 18 февраля 2020 года, сообщается на сайте суда.