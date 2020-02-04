Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:54 0

В благовещенском магазине изъяли почти полсотни штук некурительных изделий

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области провело проверку магазина табачных изделий, расположенного рядом с площадью Ленина. В итоге было обнаружено, что в магазине продают никотиносодержащие жевательные смеси и ароматические изделия в количестве 408 штук без деклараций соответствия на продукцию, подтверждающих безопасность. Более того, были нарушены требования к маркировке.

Сотрудниками ведомства вся выявленная некурительная никотиносодержащая продукция была изъята из оборота и направлена в управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Территориальный орган обратился в Арбитражный суд Амурской области с требованием привлечь индивидуального предпринимателя за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 ст.атьи 14.43 КоАП РФ и решить вопрос о конфискации изъятого из оборота товара на сумму 163 200 рублей.

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 18 февраля 2020 года, сообщается на сайте суда.

Просмотров всего: 35

#закон

распечатать


Происшествия 2

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье
Общество

Бывшего главу северного амурского поселка обвиняют в присвоении бюджетных денег
Происшествия

В Сковородинском районе совершен налет на магазин
Происшествия 2

Космодром Восточный требовал со строительной компании миллиарды, а получит миллионы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь