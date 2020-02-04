В Амурской области проверят факты удорожания овощей и медицинских масок

Василий Орлов провёл заседание КЧС, на котором обсудили принимаемые меры по недопущению завоза в регион новой коронавирусной инфекции. В том числе обсуждалось наличие медицинских масок в аптеках и их стоимость, а также цены на овощи и фрукты. Кроме того, было озвучено, что 5 февраля на границе с Китаем в Благовещенске откроется очередной временный коридор для пропуска людей.

«С первых дней осложнения ситуации в КНР во всех пунктах пропуска через госграницу РФ в Амурской области проводится усиленный двойной контроль, прибывающих из КНР лиц с использованием тепловизионного оборудования. С 1 января 2020 года досмотрено 24 408 человек (6 733 гражданина КНР, 17 675 граждан РФ). Подозрений на заболевания пневмонией у лиц, въехавших из КНР, не зарегистрировано, – сообщила Ольга Курганова. -– На сегодняшний день ситуация по острым респираторным инфекциям и гриппу стабильная. Превышения эпидемических порогов нет, равно как и больных новой коронавирусной инфекцией».

По информации Роспотребнадзора, на прошедшей неделе в Амурской области отмечен выраженный, характерный для данного времени года и обусловленный активизацией вирусов гриппа, рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, зарегистрировано 3 350 случаев заболеваний. При этом, показатель заболеваемости (42,23 на 10 тысяч населения) на всех административных территориях во всех возрастных группах ниже недельного эпидемического порога на 29,3 % и ниже показателей заболеваемости аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 12 лабораторно подтверждённых случаев гриппа А (9 случаев) и гриппа В (3 случая) у не привитых от данной инфекции. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превышает контрольный.

На заседании КЧС был поднят вопрос медицинских масок. «Маски есть в сети аптек "Амурфармация" и "Твоя аптека". По области их порядка 300 тысяч штук. Минпромторгу РФ поставлена задача – завезти маски на территорию Дальнего Востока. В ближайшее время они будут поставлены в розничную аптечную сеть. В медицинских организациях масок достаточно», – пояснила Евгения Жарновникова.

Как рассказала губернатору руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова, ведомством в связи с неблагополучной ситуацией по заболеваемости новым коронавирусом в КНР продолжается проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. «Поручение КЧС – принять исчерпывающие меры. Прошу вас самым серьёзным образом отнестись к ценообразованию на медицинские маски – проводить совместные рейды с налоговой, сотрудниками прокуратуры. Есть примеры удорожания и овощной продукции. Спекуляции быть не должно. Прошу контролирующие и правоохранительные органы обратить на это пристальное внимание», – поручил губернатор.

Глава региона заострил внимание на гуманитарном сотрудничестве между Амурской областью и провинцией Хэйлунцзян. Поручил проработать передачу медицинских масок в соседнюю китайскую провинцию на случай, если эпидситуация там будет усугубляться. «Это принципиально важно – чем меньше будет заболевших в соседней провинции, тем меньше рисков для нас, тем ситуация стабильнее», – отметил глава Приамурья.

Что касается доставки в регион овощей и фруктов, по информации специалистов, овощи не являются распространителем нового вируса. Сейчас анализируется вопрос работы грузового направления. «С прошлой недели мы ведём активный диалог с федеральными службами – прежде всего с контрольными органами, Росгранстроем, поскольку это те структуры, которые координируют все решения по пункту пропуска. Предварительно могу сказать – есть понимание о необходимости организации какого-то такого же коридора для обеспечения поставок скоропортящейся продукции, оборудования для реализации крупных проектов. Сейчас будет обсуждаться конкретная схема потому, как сделать оборот этих транспортных средств, которые сопровождают процесс максимально контролируемым с точки зрения купирования санитарно-эпидемиологических рисков. Проводим работу и с торговым портом, и с крупными торговыми компаниями, перевозчиками. Как только будут приняты решения, мы их анонсируем», – сообщила первый заместитель министра экономических отношений и внешних связей Екатерина Киреева.

Пока же овощи будут завозиться через других поставщиков. «Мы уточнили информацию у торговых сетей области: к 10 февраля ожидаем большую поставку из Казани – придёт 19 тонн огурцов. По цене пока от оптовиков информацию не получили. В пятницу ожидаем поставку из Таджикистана и Турции партии помидоров. Они тоже будут распространены по торговым сетям. По овощам – картофелю, капусте, моркови, свёкле – наши оптовые поставщики говорят о достаточном количестве. До 1 марта будет обеспечение в полном объёме загрузка всех сетевых магазинов. Сейчас мы внимательно считаем запасы с учётом возможных пролонгаций закрытия пунктов пропуска. К 20 февраля наш тепличный комбинат обещает наладить поставки огурцов, они дозреют», – рассказала министра экономического развития и внешних связей Людмила Старкова.

Первый заместитель министра экономических отношений и внешних связей Екатерина Киреева рассказала, что с первых дней, когда начала обостряться ситуация по коронавирусу в Китае был установлено интенсивный механизм взаимодействия с целью обмена оперативной информацией. «Мы в ежедневном режиме общаемся с коллегами из Народного Правительства провинции Хэйлунцзян, города Хэйхэ, с генконсульством РФ в Харбине и генконсульством КНР в Хабаровске. Идёт обмен данными по количеству заболевших и тем мерам, которые предпринимает китайская сторона, чтобы минимизировать риски. В Хэйхэ принимаются активные меры для купирования ситуации», – отметила Екатерина Киреева.

Продолжает работать контактный телефон по приёму обращений амурчан, которые хотели бы вернуться через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ с учётом принятых на федеральной уровне решений. «Мы в активном диалоге с нашими российскими гражданами. Получили информацию, что порядка 30-40 человек хотели бы вернуться в страну. С китайской стороной согласовали – 5 февраля будет открыт временный коридор через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ также с 14:00 до 16.30 по амурскому времени», – сообщила первый замминистра.

По временному коридору могут въехать российские граждане, а также китайские, имеющие вид на жительство в РФ. «При этом по решению федеральных структур, постановлением главного государственного санитарного врача РФ такие граждане с видом на жительство должны изолироваться на срок до 2-х недель, о чём уже проинформированы наши китайские партнёры», – отметила Екатерина Киреева.

Кроме того, Роспотребнадзором будут проводиться рейды по местам проживания и торговли китайских граждан на предмет соблюдения миграционного законодательства. Отдельное внимание глава региона уделил вопросу фейковой информации. «Принимать дополнительные меры по усилению работы по выявлению граждан и средств массовой информации, которые распространяют фэйкньюс, – обратился к прокурору области губернатор. – Нельзя допустить распространение недостоверной информации».