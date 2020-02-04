Диспансеризация в 2019 году помогла выявить у амурчан 145 злокачественных образований

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел в Благовещенске заседание правительства региона. На нем министр здравоохранения Евгения Жарновникова рассказала о результатах профилактических медицинских осмотров амурчан.

В 2019 году профилактическими осмотрами и диспансеризацией было охвачено 263 324 человека (86,7 % от запланированных). По сравнению с 2018 годом, на 36 % увеличилась выявляемость факторов риска хронических неинфекционных заболеваний.

«В структуре впервые выявленных граждан с риском развития хронической неинфекционной патологии первое место занимает нерациональное питание, на втором – недостаточная физическая активность, на третьем месте – повышенное артериальное давление. Выявлено 145 злокачественных новообразований, из них 130 случаев, или 89,6 %, – на ранних стадиях», – сказала Евгения Жарновникова.

Министр обозначила основные задачи на 2020 год по проведению профилактических осмотров и диспансеризации амурчан. Среди них обеспечение 100 %-го охвата профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией определенных групп взрослого населения – 306 897 человек.

«Мы организовали работу медицинских организаций до 8 часов вечера, в субботу до двух часов, постарались выделить отдельные кабинеты в медицинских организациях. Страховая медицинская организация систематически делает СМС-рассылку людям, которые подлежат медосмотру», – рассказала министр.

Кроме того, планируется привлечение волонтерских организаций «Волонтеры-медики» и иных волонтерских движений к выездным формам работы – для проведения медосмотра, диагностических исследований, таких как забор крови, снятие ЭКГ.

Василий Орлов потребовал от глав муниципальных образований, больницы которых не выполнили показатели по диспансеризации, представить объяснения, почему не выполнен план по диспансеризации, потребовал взять ситуацию на личный контроль, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.