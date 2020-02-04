Из-за угрозы АЧС в Амурской области придется уменьшить поголовье диких кабанов

В Амурской области регулируют численность кабана. Такая необходимость вызвана неблагоприятной ситуацией по африканской чуме свиней в регионе. Истреблению подлежат более 1 200 особей.

Решение об этом приняли по итогам заседания противоэпизоотической комиссии. Соответствующий приказ подписан 28 января. «По данным учетов прошлого, 2019 года, в Амурской области насчитывалось 15 525 диких свиней. В результате мероприятий по регулированию численности планируется добыть более 1 200 особей», – сообщает управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в Амурской области.

Работу по регуляции ведут представители охотпользователей, сотрудники управления по охране животного мира области и дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ.

«Решать, нужно ли привлекать добровольцев из числа охотников, каждое охотничье хозяйство решает самостоятельно. Это зависит от числа животных, которых необходимо отстрелять, и количества штатных сотрудников. Однако в любом случае данные мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с ветеринарными правилами и под контролем штатных работников», – подчеркнул начальник отдела управления по охране животного мира области Сергей Глущенко.

Биоматериал от добытых кабанов передадут в областную ветлабораторию для исследований на АЧС. Как пояснили специалисты, высокая плотность и скученность диких свиней увеличивают риск заноса и быстрого распространения АЧС среди животных. На дальнейшую судьбу популяции данный отстрел не повлияет – в отличие от других копытных, кабаны достаточно быстро восстанавливают численность. Одна самка за один раз может принести пять-восемь поросят.