Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:40 3

Из-за угрозы АЧС в Амурской области придется уменьшить поголовье диких кабанов

Из-за угрозы АЧС в Амурской области придется уменьшить поголовье диких кабанов
Фото: pixabay.com

В Амурской области регулируют численность кабана. Такая необходимость вызвана неблагоприятной ситуацией по африканской чуме свиней в регионе. Истреблению подлежат более 1 200 особей.

Решение об этом приняли по итогам заседания противоэпизоотической комиссии. Соответствующий приказ подписан 28 января. «По данным учетов прошлого, 2019 года, в Амурской области насчитывалось 15 525 диких свиней. В результате мероприятий по регулированию численности планируется добыть более 1 200 особей», – сообщает управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в Амурской области.

Работу по регуляции ведут представители охотпользователей, сотрудники управления по охране животного мира области и дирекции по охране и использованию объектов животного мира и ООПТ.

«Решать, нужно ли привлекать добровольцев из числа охотников, каждое охотничье хозяйство решает самостоятельно. Это зависит от числа животных, которых необходимо отстрелять, и количества штатных сотрудников. Однако в любом случае данные мероприятия будут проводиться в строгом соответствии с ветеринарными правилами и под контролем штатных работников», – подчеркнул начальник отдела управления по охране животного мира области Сергей Глущенко.

Биоматериал от добытых кабанов передадут в областную ветлабораторию для исследований на АЧС. Как пояснили специалисты, высокая плотность и скученность диких свиней увеличивают риск заноса и быстрого распространения АЧС среди животных. На дальнейшую судьбу популяции данный отстрел не повлияет – в отличие от других копытных, кабаны достаточно быстро восстанавливают численность. Одна самка за один раз может принести пять-восемь поросят.

Просмотров всего: 433

#происшествия

распечатать


Происшествия

Пропавших в Благовещенске девушек-подростков нашли

сегодня, 19:26
Происшествия

В Благовещенске пропала 16-летняя студентка
Происшествия 2

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье
Происшествия

Из Благовещенского детского дома пропала воспитанница
Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Надо просто поручить НАШЕМУ Минсельхозу их размножить, и проблемы не будет!

  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Кто то не нажрался из верхов диких кобанчиков?

  • Mainer

    Mainer
    23 минуты назад

    позитивный

    Кто то не нажрался из верхов диких кобанчиков?



    Причём здесь жратва и прочий бред?

    Вам и таким как вы чётко объяснили в связи с чем производится такая мера.

    Для особо одарённых - не хотите оказаться на месте тех, кто выращивая 18 свинок, в этом году лишился всего предполагаемого дохода от сдачи честно выращенной свинины, тогда как затраты на её выращивание были произведены практически в полной мере?

    Вам лишь бы пукать без толку, балаболы.

    Мочить теперь кабанов надо, дабы меньше заразы переносили.

    А там посмотрим. Дикие хрюшки в принципе достаточно быстро и беспроблемно плодятся и вырастают.

    А та же АЧС способна нанести кабанам такой ущерб что никакие меры людей с этим не сравнятся.

    Надо Федя, надо (с)

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь