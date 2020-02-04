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сегодня, 17:29 0

В Благовещенске пропала 16-летняя студентка

В Благовещенске пропала 16-летняя студентка
Фото: amur.sledcom.ru

Следственный отдел по Благовещенску Амурского следственного управления разыскивает 16-летнюю Веру Трухан. 2 февраля текущего года она ушла из общежития Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, расположенного по адресу: Чайковского, 97/1, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Ее приметы: на вид 16 лет, рост 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. На момент ухода Вера была одета в пуховик черного цвета, черные джинсы и красные кроссовки.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Веры Трухан просят обратиться в следственные органы по телефону: 8-924-744-00-20 или заявить в полицию по телефону – 102.

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#происшествия #студенты

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