В Благовещенске пропала 16-летняя студентка

Следственный отдел по Благовещенску Амурского следственного управления разыскивает 16-летнюю Веру Трухан. 2 февраля текущего года она ушла из общежития Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, расположенного по адресу: Чайковского, 97/1, и с тех пор о ней ничего неизвестно.

Ее приметы: на вид 16 лет, рост 163 сантиметра, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. На момент ухода Вера была одета в пуховик черного цвета, черные джинсы и красные кроссовки.

Обладающих какой-либо информацией о местонахождении Веры Трухан просят обратиться в следственные органы по телефону: 8-924-744-00-20 или заявить в полицию по телефону – 102.