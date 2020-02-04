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сегодня, 17:25 1

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье
Фото: pixabay.com

Амурчанин задолжал деньги одному из банков. Судебные приставы по Свободному и Свободненскому району возбудили исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество – автомобиль марки Nissan Almera 2013 года выпуска. Машину надлежало отдать банку.

Однако должник успел скрыться от приставов и спрятать от них транспорт. Поэтому в декабре 2019 года был объявлен исполнительный розыск имущества должника и заведено розыскное дело.

В ходе проведения комплекса исполнительно-розыскных мероприятий было установлено предполагаемое место работы и место жительства должника на территории Приморского края. «Во взаимодействии с коллегами из поселка Славянка Хасанского района Приморского края в конце января 2020 года должник был установлен. Находившееся в розыске транспортное средство арестовано», – сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области.

В настоящее время розыскное дело прекращено, исполнительное производство передано по месту нахождения должника и его имущества для проведения процессов реализации арестованного имущества, информирует ведомство.

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#Дальний Восток #закон #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 минут назад

    Реализуют за 10000 руб... даже догадываюсь кому...

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