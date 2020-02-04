Из Благовещенского детского дома пропала воспитанница

В Благовещенске следователи разыскивают 15-летнюю воспитанницу детского дома, 15-летнюю Диану Киримову. Девушка 2 февраля ушла из детского дома, расположенного в поселке мясокомбината.

Ранее Диана жила в Райчихинске, сообщают в амурском следственном управлении.

На вид пропавшей 14-15 лет, она нормального телосложения, рост 155 сантиметров, волосы светлые до плеч, глаза карие.

На момент ухода Диана была одета в темно-бордовую шапку, черный пуховик с розовой опушкой, черную кофту с белыми надписями, черные джинсы и черные ботинки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Киримовой, просят обратиться в следственные органы по телефону: 8-924-744-00-20 или в полицию – 102.