Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:21 0

Из Благовещенского детского дома пропала воспитанница

Из Благовещенского детского дома пропала воспитанница
Фото: amur.sledcom.ru

В Благовещенске следователи разыскивают 15-летнюю воспитанницу детского дома, 15-летнюю Диану Киримову. Девушка 2 февраля ушла из детского дома, расположенного в поселке мясокомбината.

Ранее Диана жила в Райчихинске, сообщают в амурском следственном управлении.

На вид пропавшей 14-15 лет, она нормального телосложения, рост 155 сантиметров, волосы светлые до плеч, глаза карие.

На момент ухода Диана была одета в темно-бордовую шапку, черный пуховик с розовой опушкой, черную кофту с белыми надписями, черные джинсы и черные ботинки.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дианы Киримовой, просят обратиться в следственные органы по телефону: 8-924-744-00-20 или в полицию – 102.

Просмотров всего: 182

#дети #происшествия

распечатать


Общество

Из-за угрозы АЧС в Амурской области придется уменьшить поголовье диких кабанов

сегодня, 17:40
Происшествия

В Благовещенске пропала 16-летняя студентка
Происшествия 1

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье
Спорт

Амурские фигуристки на первых выездных соревнованиях завоевали 4 медали
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь