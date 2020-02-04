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сегодня, 17:17 0

Вывоз медицинских масок из России могут ограничить

Вывоз медицинских масок из России могут ограничить
Фото: timeout.ru

В правительстве России рассматривают возможность ограничения вывоза медицинских масок и спецодежды. Информацию подтвердил президент ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александр Ручкин.

«Решение по ограничению экспорта медицинских масок и спецодежды пока не принято. Его должен принять оперативный штаб. Сейчас обсуждается целесообразность введения такого запрета», – сообщил Ручкин.

Вопрос о запрете вывоза медизделий обсуждался на внутреннем совещании первого замминистра промышленности и торговли Сергея Цыба 31 января. «Однако создание такого документа должно быть согласовано вице-премьером Татьяной Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по предупреждению коронавируса», – пишет издание «Фармвестник» со ссылкой на источник, близкий к Минпромторгу.

Производитель одноразовых медицинских масок пояснил, что в связи с острой нехваткой масок цена на них в Китае выросла в 2-3 раза. «Перекупщикам выгодно отправлять большие партии защитных медизделий в Китай», – пояснил он.

Запрет на вывоз за рубеж медицинских масок уже введен в Китае, Индии, Кыргызстане.

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#здоровье #коронавирус в Китае

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