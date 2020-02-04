В Тынде выступили музыканты из «Гнесинки»

Фото: администрация Тынды

В Тынде состоялся концерт New Balalaika. В это трио входят выпускники детской музыкальной школы Тынды, а ныне студенты знаменитой «Гнесинки» – братья Андрей и Никита Говоровы, и концертмейстер кафедры струнно-щипковых инструментов и кафедры дирижирования народным оркестром РАМ им. Гнесиных Нелли Пчелинцева.

Андрей и Никита Говоровы — лауреаты многочисленных международных и всероссийских конкурсов, обладатели медалей различных степеней молодежных Дельфийских игр России. В настоящее время Андрей и Никита обучаются в Российской академии музыки имени Гнесиных. В 2020 году Андрей оканчивает магистратуру, а Никита — бакалавриат. Четвертый год Никита получает грант президента России.

Трио не в первый раз приезжает в Тынду, выступления всегда проходят при полном аншлаге. В этот раз выступление талантливых музыкантов вновь стало значимым событием в культурной жизни Тынды. Артисты привезли в родной город новую программу, но не изменили своим традициям, подарив ценителям музыки великолепное звучание мировой классики Шопена, Паганини, Равеля, Баццини и других. Композицию «Гори, гори, моя звезда» Никита подарил своему первому преподавателю, заслуженному работнику культуры Амурской области Надежде Климчук.

Ансамблю музыкальной школы «Кварта» посчастливилось выступить на концерте New Balalaika. Кирилл Поляченко и Лев Колодий вместе с Андреем и Никитой Говоровым исполнили композицию «Валенки».

Приезд ребят в Тынду и концерт был организован по инициативе детской музыкальной школы Тынды, при содействии Амурской региональной общественной организации «Гражданская инициатива».

С блестящим выступлением в Тынде трио из «Гнесинки» поздравили начальник городского управления культуры, искусства, кинофикации и архивного дела администрации Тынды Алла Шиян и один из организаторов концерта — председатель Тындинского районного Совета народных депутатов Максим Ермаков.

5 февраля New Balalaika выступит с концертом в Амурской областной филармонии, сообщает пресс-служба администрации Тынды.