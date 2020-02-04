Амурские фигуристки на первых выездных соревнованиях завоевали 4 медали

Благовещенские фигуристки с триумфом вернулись с открытого классификационного первенства по фигурному катанию, которое проходило в Артеме Приморского края 1 и 2 февраля. На соревнования приехало более 160 спортсменов со всего Дальнего Востока.

Из областного центра Приамурья на соревнования отправились 16 фигуристок из общественной организации «Амурские рыси». Девочки выступали в четырех группах. Амурские фигуристки впервые приняли участие в выездных соревнованиях по фигурному катанию. В итоге спортсменки завоевали 4 медали. В группе «Юный фигурист» золото у амурчанки Елизаветы Баклаженко. По третьему юношескому разряду программу на золотую медаль выполнила Юлия Вилисова. В категории «Новичок» второе место заняла Алина Баженова, третье – Злата Белинина, сообщает пресс-служба министерства спорта Амурской области.

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Ольга Канюшкина