Бывшего главу северного амурского поселка обвиняют в присвоении бюджетных денег

В Амурской области бывшего главу Тунгалинского сельсовета обвиняют в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, по распоряжению главы были оплачены работы, которые так и не сделали. В результате местный бюджет потерял около 85 тысяч рублей.

Прокуратура Зейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Тунгалинского сельсовета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В ноябре 2015 года глава сельсовета заключил с местным жителем договор аренды. Он него требовался погрузчик, чтобы до конца 2015 года отсыпать грунт для ремонта поселковых дорог.

«После заключения договора, заведомо зная о том, что арендодатель к работе не приступал, глава дал указание бухгалтеру оплатить фактически невыполненные работы в размере около 85 тысяч рублей. После этого он обратился к владельцу погрузчика с просьбой вернуть денежные средства, сообщив о необходимости их перечисления на личный банковский счет главы», – сообщает прокуратура Амурской области.

Однако руководитель местного самоуправления решил не возвращать деньги в местный бюджет, а присвоил их и в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Зейский районный суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.