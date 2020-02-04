Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:07 0

Бывшего главу северного амурского поселка обвиняют в присвоении бюджетных денег

Бывшего главу северного амурского поселка обвиняют в присвоении бюджетных денег
Фото: amur.info

В Амурской области бывшего главу Тунгалинского сельсовета обвиняют в присвоении бюджетных средств. По версии следствия, по распоряжению главы были оплачены работы, которые так и не сделали. В результате местный бюджет потерял около 85 тысяч рублей.

Прокуратура Зейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Тунгалинского сельсовета. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В ноябре 2015 года глава сельсовета заключил с местным жителем договор аренды. Он него требовался погрузчик, чтобы до конца 2015 года отсыпать грунт для ремонта поселковых дорог.

«После заключения договора, заведомо зная о том, что арендодатель к работе не приступал, глава дал указание бухгалтеру оплатить фактически невыполненные работы в размере около 85 тысяч рублей. После этого он обратился к владельцу погрузчика с просьбой вернуть денежные средства, сообщив о необходимости их перечисления на личный банковский счет главы», – сообщает прокуратура Амурской области.

Однако руководитель местного самоуправления решил не возвращать деньги в местный бюджет, а присвоил их и в дальнейшем распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено в Зейский районный суд для рассмотрения по существу. В соответствии с Уголовным кодексом РФ, за совершение указанного преступления суд может назначить наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Просмотров всего: 150

#закон #происшествия #суды

распечатать


Общество

Из-за угрозы АЧС в Амурской области придется уменьшить поголовье диких кабанов

сегодня, 17:40
Происшествия

В Благовещенске пропала 16-летняя студентка
Происшествия 1

Амурчанин пытался скрыть автомобиль от судебных приставов в Приморье
Происшествия

Из Благовещенского детского дома пропала воспитанница
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь