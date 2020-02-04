Советские детские песни назвали травмирующими психику

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С раннего детства россияне слушают детские советские песни из мультиков. Однако в Twitter некоторые пользователи считают, что многие песни травмируют детскую психику, а некоторые даже способны довести до самоубийства.

«Пусть мама услышит, пусть мама придет» – каждый знаком с этими строчками из детской песни. Оказалось, что история маленького потеряшки не просто грустная, а может даже травмировать психику. Таким мнением поделились пользователи Сети и вспомнили другие подобные советские песни.

«Песенка мамонтенка – это самая травмирующая **** (вещь – Прим.ред.) в мире, ее нужно запретить на всех уровнях и во всех государствах, она не имеет права на существование, от нее хочется захлебнуться слезами и умереть от безысходности», – цитирует одну из пользовательниц Twitter «360».

Подписчики согласились с мнением автора и отметили, что песенка мамонтенка действительно представляет опасность для психики. Всего за два дня твит собрал больше 1 000 комментариев и более 30 тысяч лайков.

«Каждый раз под нее начинается приступ тревожного состояния. В душе все переворачивается, рыдаю до боли», – поделилась одна из комментирующих.

«Ее можно использовать на допросах, знаете, довести человека до того уровня, чтоб он, захлебываясь слезами, говорил, что все расскажет, только выключите эту песню», – предложил другой подписчик.

Список травмирующих песен не закончился только на мультике «Мама для мамонтенка». Комментаторы вспомнили и другие композиции, которые врезались им в память.

«А еще песенка котят из мультфильма "Кошкин дом". Она способна вогнать в депрессию и довести до суицида любого за одно прослушивание», – сказала одна из девушек.

Предложили запретить и песню «Земля, Земля – я Юпитер», «У пони длинная челка», «Лошади в океане», «Прекрасное далеко» и некоторые другие композиции.

«По-моему, такие песни специально заставляли писать в ГУЛАГе, когда автору максимально **** (плохо – Прим.ред.)», — пришли к выводу подписчики.