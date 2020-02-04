В амурском селе волк вышел к людям и был убит

3 февраля произошел инцидент в селе Райгородка Ромненского района. На одно из подворий забрел волк и был убит хозяином дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области, люди не пострадали. Волк будет проверен специалистами на бешенство.

«Там собаки были во дворе. Собачку маленькую задрал», – сказали в администрации Чергалинского сельсовета, куда относится село Райгородка. Там также отметили, что зверь, по словам людей, выглядел больным.