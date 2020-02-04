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4февраля
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сегодня, 16:52 0

В амурском селе волк вышел к людям и был убит

В амурском селе волк вышел к людям и был убит
Фото: pixabay.com

3 февраля произошел инцидент в селе Райгородка Ромненского района. На одно из подворий забрел волк и был убит хозяином дома.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе управления по охране животного мира Амурской области, люди не пострадали. Волк будет проверен специалистами на бешенство.

«Там собаки были во дворе. Собачку маленькую задрал», – сказали в администрации Чергалинского сельсовета, куда относится село Райгородка. Там также отметили, что зверь, по словам людей, выглядел больным.

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#животные #происшествия

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