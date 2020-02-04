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сегодня, 16:37 3

В День Победы на здание мэрии в Тынде водрузят знамя

В День Победы на здание мэрии в Тынде водрузят знамя
Фото: администрация Тынды

В столице БАМа готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года в северной столице региона пройдет большой праздник. Праздничные мероприятия обсудили на заседании рабочей группы.

Торжественный митинг, как и в прошлом году, состоится возле здания мэрии. Затем праздничная колонна двинется по Красной Пресне к памятнику павшим воинам, там пройдет возложение цветов.

В честь 75-летия Великой Победы в городе состоится акция «Водружение Знамени Победы» на здание городской администрации.

По традиции, в этот день также организуют легкоатлетическую эстафету, велопробег и концертную программу на площади 25-летия БАМа. Празднование Дня Победы завершится продолжительным салютом.

Главными героями праздника станут ветераны. Сегодня в Тынде проживает четыре ветерана Великой Отечественной войны: это Николай Васильевич Козлов, Дмитрий Тимофеевич Леонов, Иван Петрович Волчков и Павел Степанович Зимин, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#память #праздники #Тында

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Комментарии
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  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    39 минут назад

    Прям обалдеть от "креатива" мэра Тынды! На кого только рассчитано? По закону Знамя Победы администрация обязана вывешивать.

    Ну и новости АИ в стиле "сделаЮТ, установЯТ, повысЯТ" и так далее, чесслово несерьезно для такого серьезного издания.

  • volck0v

    volck0v
    31 минута назад

    Новость в тему: В День Победы по центральным улицам Благовещенска на столбах повесят флажки.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    18 минут назад

    А что администрацию штурмовать будут, возьмут и водрузят Знамя....

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