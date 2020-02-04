В День Победы на здание мэрии в Тынде водрузят знамя

Фото: администрация Тынды

В столице БАМа готовятся к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2020 года в северной столице региона пройдет большой праздник. Праздничные мероприятия обсудили на заседании рабочей группы.

Торжественный митинг, как и в прошлом году, состоится возле здания мэрии. Затем праздничная колонна двинется по Красной Пресне к памятнику павшим воинам, там пройдет возложение цветов.

В честь 75-летия Великой Победы в городе состоится акция «Водружение Знамени Победы» на здание городской администрации.

По традиции, в этот день также организуют легкоатлетическую эстафету, велопробег и концертную программу на площади 25-летия БАМа. Празднование Дня Победы завершится продолжительным салютом.

Главными героями праздника станут ветераны. Сегодня в Тынде проживает четыре ветерана Великой Отечественной войны: это Николай Васильевич Козлов, Дмитрий Тимофеевич Леонов, Иван Петрович Волчков и Павел Степанович Зимин, сообщает пресс-служба администрации Тынды.