В Амурской области началась подготовка к пожароопасному сезону

Приамурье готовится к предстоящему пожароопасному периоду. Ведется работа по найму недостающего количества специалистов из числа лесных пожарных, инженерно-технических специалистов и водителей. В общей сложности для доукомплектования 58 групп пожаротушения в Амурской области необходим еще 341 специалист.

Кроме того, на базе регионального учебно-методического центра по ГО ЧС и ПБ проводится обучение личного состава лесопожарных формирований по программе «Руководитель тушения крупных лесных пожаров» и «Предупреждение и ликвидация лесных (природных) пожаров с применением механизированных, технических средств пожаротушения и специализированной техники».

Также для лесопожарных формирований создается необходимый запас продуктов питания, средств индивидуальной защиты, шанцевого инструмента, расходных материалов для средств малой механизации.

Проводится ремонт противопожарной техники и оборудования. Создается резерв ГСМ для обеспечения бесперебойной работы техники на патрулировании и тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

Кроме того, в региональном министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности разработаны и находятся на согласовании планы тушения лесных пожаров на территории 13 лесничеств, на основе которых составят сводный план. Его до начала пожароопасного сезона подпишет губернатор Амурской области.

Также уже подготовлено и находится на согласовании постановление губернатора «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах на территории Амурской области в 2020 году».

До 20 марта на территории Благовещенского района будет внедрена система «Лесохранитель» для обнаружения пожаров на малых площадях и подключена система спутникового мониторинга «НИЦ-Планета», что, по мнению специалистов, позволит резко повысить оперативность использования космического мониторинга путем увеличения частоты обновления информации.

Завершающим итогом в подготовке к пожароопасному сезону 2020 года будет проведение тактико-специального пожарного учения по защите населенных пунктов и особо охраняемых природных территорий от природных пожаров. Мероприятие запланировано на 27 марта.