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Из-за болезни артистов амурский хор «Возрождение» отменил выступление в музее

Из-за болезни артистов амурский хор «Возрождение» отменил выступление в музее
Фото: amurphil.ru

Амурский камерный хор «Возрождение» отменил концерт, который должен был состояться в Амурском краеведческом музее. Концерт «Живая музыка мира» пришлось перенести из-за того, что за последние две недели заболели девять артистов хора.

«Это происходит впервые! Мы вынуждены отменить концерт в музее 7 февраля в связи с массовым заболеванием артистов хора – за последние две недели у нас девять заболевших. Репетиционный процесс превращается в комедию, когда стоит пять басов, два сопрано, три тенора и три альта... Все это было бы смешно, если бы не было так грустно. Жаль, очень красивая и интересная программа. Просим прощения у своих зрителей и надеемся на новые встречи», – написала в Фейсбуке художественный руководитель и дирижер хора «Возрождение», заслуженный работник культуры Амурской области Елена Беляева.

Концерт «Живая музыка мира» в рамках проекта «Возрождение в музее» был запланирован на пятницу, 7 февраля. Хористы собирались представить гостям вечера произведения хоровой музыки Шуберта, Мискиниса, Лотти, Томпсона, Гастольди и других композиторов.

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#здоровье #концерты

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