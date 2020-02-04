В Сковородинском районе совершен налет на магазин

В дежурную часть полиции Сковородинского района обратилась предприниматель. Женщина рассказала, что неизвестные пытались похитить деньги из ее магазина. При этом налетчики угрожали оружием.

Изучив записи камер видеонаблюдения и опросив свидетелей случившегося, сотрудники полиции установили подозреваемых. Ими оказались двое местных жителей – 1984 и 2001 годов рождения. Мужчину и молодого человека задержали по месту жительства. Один из задержанных добровольно выдал оружие, предположительно используемое при совершении преступления.

Злоумышленники пояснили, что хотели похитить денежные средства, предполагая, что в магазине находятся две женщины-продавца. Один из налетчиков зашел в помещение с пневматической винтовкой, второй остался на входе. План злоумышленников не удался, так как в подсобке магазина оказался супруг хозяйки, который их спугнул. Злоумышленники сбежали с места происшествия.

По факту разбоя следователями ОМВД России по Сковородинскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Задержанные помещены в изолятор временного содержания, сообщает управление МВД России по Амурской области.