Пенсионерка в поселке Широкий замерзает в бараке после пожара

Фото: из личного архива жильцов

Жители пострадавшего в пожаре барака недалеко от Райчихинска вынуждены жить под дырявой крышей и в копоти. Как они утверждают, местная администрация отказала им и в ремонте, и в расселении.

Пожар в восьмиквартирном бараке по адресу: переулок Шахтерский, 6, в поселке Широкий произошел 5 января. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета в квартире на втором этаже. Жилье виновника пожара выгорело, пострадали соседние квартиры и крыша дома.

Пенсионерка Вера Емелева рассказывает, что теперь температура в ее квартире редко поднимается выше 16 градусов, это в солнечную погоду, а по утрам столбик комнатного термометра опускается до плюс 8 (еще в советское время барак подключили к центральному отоплению). Во всем доме стоит ядовитый запах гари, огонь привел в негодность кровлю. Крышу сейчас засыпает снегом, который весной окажется в квартирах. Вера Алексеевна, прожившая в доме более 40 лет, боится, что такого испытания дом не перенесет.

По ее словам, погорельцев несколько раз посещала комиссия из администрации Райчихинска, включая мэра города Татьяну Родионову. Однако в расселении квартирантам отказали и предложили либо заселяться в квартиру из маневренного фонда в доме, который раньше тоже горел, либо искать съемное жилье. Многие так и сделали, сейчас в пострадавшем доме проживает всего три семьи.

Искать правду самостоятельно Вере Емелевой не дают возраст и здоровье, женщине скоро исполнится 70 лет. Ей помогает сын Михаил. По его словам, этот дом 1951 года постройки за всю свою жизнь капитально не ремонтировался. В 2013 году износ составлял 83 %. После пожара разбитые окна затянули пленкой, на этом ремонт закончился. Сейчас администрация Райчихинска не выдает жильцам копии актов и решений по их дому, ссылаясь на внутренний распорядок.

Власти Райчихинска утверждают, что жилье из маневренного фонда было предложено сразу после пожара. Как заявил первый заместитель главы города Юрий Ковалёв, семье Емелевых было предложено несколько вариантов – от общежития до индивидуальных квартир, от всех они отказались.

«Дом по адресу: переулок Шахтерский, 6, в 2018 году признан аварийным, – пояснил Юрий Ковалёв, – но программа по расселению начнет действовать только в 2025 году. Дом комиссия признала безопасным для проживания. Если оставшиеся здесь три семьи не согласятся на переезд в маневренный фонд, то погорельцам помогут сделать ремонт».