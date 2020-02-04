На севере Амурской области произошло землетрясение

Во вторник, 4 февраля, около 13 часов в Зейском районе Амурской области зафиксировано землетрясение. Эпицентр располагался в 20 километрах от поселка Хвойный. Подземный толчок ощутили и жители районного центра – города Зея.

По информации Якутского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», магнитуда сейсмособытия составила 4,0 – 4,5. Эпицентр располагался на глубине 20 километров. Расстояние до ближайшего населенного пункта – поселка Хвойный Зейского района – составляет 20 километров. По данным Главного управления МЧС РФ по Амурской области, разрушений не зарегистрировано, пострадавших нет. На работе объектов жизнеобеспечения сейсмособытие никак не отразилось.

«Я работаю мастером по наращиванию ресниц. Работала с клиенткой, почувствовали толчок. Здание покачнулось, нас слегка подбросило», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» жительница Зеи, Мария. По словам девушки, подземный толчок был единичным.

«Это произошло в 12:47 – муж зафиксировал время. Он находился дома, в квартире на третьем этаже. Муж увидел, что в аквариуме колыхнулась вода и цветы на подставке покачнулись. Папа про цветы то же самое рассказал, и добавил, что чуть не упал с дивана», – говорит жительница Зеи Эльвира.

«Светлый, 86 – тряхнуло хорошо! 60-й дом тоже хорошо тряхнуло», – пишут в городском чате Зеи. Дома, где наиболее отчетливо ощущался подземный толчок, находятся в верхней части города, на сопке.

Не все горожане ощутили землетрясение. «Я находился дома и вообще ничего не заметил. У нас сейсмоопасный район, небольшие землетрясения случаются часто. Возможно, на этот раз я просто не обратил внимания», – рассказал Станислав.