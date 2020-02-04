Наращенные волосы помогли женщине вовремя обнаружить рак груди

В Шотландии женщина обнаружила опухоль груди, когда после душа расчесывала наращенные волосы. Обратившись к врачу, она узнала, что у нее 3 стадия рака груди.

25-летняя Лора Ларкин (Laura Larkin) больше двух лет пользовалась услугой наращивания волос. В 2018 году шотландка в очередной раз нарастила волосы в салоне красоты, и новая прическа спасла ее от смертельного заболевания.

После душа она расчесывала 45-сантиметровую шевелюру, которая достигала низа ее груди. Она запустила пальцы в волосы и нащупала уплотнение под правой грудью. Шотландка обратилась к врачу. Обследования показали, что у нее рак груди третьей стадии.

До этого врачи удаляли ей 9-миллиметровую опухоль из груди, и шотландка была уверена, что наступила ремиссия. Оказалось, что заболевание вернулось. После того, как анализы показали, что у нее есть ген BRCA2, известный как ген рака груди, в январе Ларкин решилась на операцию по удалению молочной железы.

Вскоре после этого шотландка позвонила парикмахеру, поблагодарила ее и сказала, что наращенные волосы спасли ее от смерти, сообщает «Лента.ру».

В сентябре 2019 года женщина обнаружила у себя онкологию благодаря запаху горелого тоста. Пройдя обследование, она узнала, что у нее рак головного мозга четвертой стадии.