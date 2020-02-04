Амурчане могут предложить, как лучше развивать Приамурье в ближайшие 15 лет

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В Амурской области идет процесс формирования долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года. Высказаться по этому поводу предлагают и обычным амурчанам.

Одним из этапов при разработке Стратегии является проведение открытого исследования предпочтений амурчан. Таким образом, предполагается, что каждый житель региона может принять участие в формировании стратегии развития Приамурья, внеся свои предложения и мнения по этому вопросу.

Для этого до конца февраля необходимо ответить на вопросы анкеты, размещенной на портале правительства Амурской области. Всего ответить нужно на 27 вопросов, среди которых степень удовлетворенности уровнем и качеством жизни в регионе, деятельностью органов местного самоуправления и так далее. Также амурчан просят ответить, собираются ли они покинуть регион и если да, то по каким причинам.

«Подготовка Стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года – процесс очень важный и комплексный. Практически, здесь определяется будущее области на ближайшие 15 лет. Мы хотим сделать этот процесс максимально открытым для населения, чтобы у каждого была возможность поделиться своими соображениями, а у нас – лучшее понимание направлений для развития всего региона», – отметила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Для формирования стратегии в Приамурье с рабочим визитом прибыла группа московских экспертов из компании «Финансовый и организационный консалтинг».

Работа экспертов в Амурской области продлится в течение 10 дней. Им предстоит провести встречи с руководителями региональных управлений и министерств, главами ряда муниципалитетов и представителями крупных организаций области. Кроме этого, эксперты познакомятся с ключевыми промышленными и инвестиционными проектами в Приамурье, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

Руководитель проектной группы Анна Земцова рассказала, что план по реализации Стратегии станет настоящей пошаговой инструкцией по достижению намеченных целей для всех региональных органов исполнительной власти. Разработка долгосрочного документа продолжится до 1 апреля, а пошаговый план мероприятий в рамках Стратегии планируется презентовать не позднее начала августа текущего года.