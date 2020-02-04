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Маленькой жительнице Свободного нужна крупная сумма для обследования в Москве

Маленькой жительнице Свободного нужна крупная сумма для обследования в Москве

Трехлетней Насте Петренко из Свободного необходимо 300 тысяч для обследования в московской клинике. Девочка с диагнозом «аутоиммунная гемолитическая анемия» лечится препаратом, использование которого требует дальнейшего наблюдения в клинике имени Рогачева. Деньги нужно собрать до 15 марта этого года.

Сбор средств объявила мама Насти, информацию опубликовал поисково-спасательный отряд «Гром» у себя в Инстаграме.

«В декабре 2018 года мы обратились к педиатру по месту жительства за консультацией и лечением Настеньки из-за проблем с мочеполовой системой. После сдачи ряда анализов были обнаружены очень низкие показатели гемоглобина и других жизненно важных показателей. После анализов Настю направили на переливание крови, так как состояние здоровья находилось в критическом состоянии, хотя внешне болезнь себя никак не проявляла. Затем мы прошли обследование в Благовещенске, был поставлен диагноз – аутоиммунный гемолиз. На тот момент форма была тяжелой. Полтора месяца пролежали в больнице. Выписались, потому что подняли до предельно нормальных показателей здоровье», – рассказывает Валентина, мама девочки.

Валентина добавляет, что заболевание очень редкое и плохо изученное. Детский сад Настя не посещает, потому что ей категорически нельзя болеть: малейший насморк вызывает рецидив.

На протяжении года ребенок наблюдается у гематолога. Сейчас девочка принимает гормональный препарат – преднизолон. Как только начинается эффект снижения дозировки, у нее случается криз.

В 2019 году семья обратилась в московскую клинику имени Рогачева, где назначили новое лечение, чтобы вывести состояние здоровья ребенка на более длительную ремиссию.

«Москва назначила препарат Ритуксимаб. Как сказал гематолог, это очень редкий и дорогостоящий препарат, но, слава богу, помогла область – АОДКБ заказала препарат по квоте. Препарат очень сложный, и после его введения необходимо явиться в клинику имени Рогачева для дальнейшего обследования», – рассказывает амурчанка.

Насте уже начали вводить препарат, по завершении девочке нужно показаться врачу и пройти обследование. Для поездки необходимо 300 000 рублей.

Семья также обратилась в клинику в Корее. Там сослались на то, что заболевание не изучено, предложили обследование. Для подтверждения диагноза в этой клинике необходимо 5 миллионов рублей. Таких денег у семьи нет. Пока все надежды мама Насти возлагает на врачей из московской клиники.

Все, кто хочет помочь Насте материально, может воспользоваться этими реквизитами: карта Сбербанк 5469 0300 1317 9072 (Игорь Геннадьевич К.), QIWI кошелек 8 914 387 8703 (Валентина Борисовна П.).

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#дети #здоровье #Свободный

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