Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:34 0

Амурчане участвуют в конкурсе логотипов для Всероссийской переписи населения

Амурчане участвуют в конкурсе логотипов для Всероссийской переписи населения
Фото: instagram.com

На конкурс по выбору символа для Всероссийской переписи населения–2020 подано несколько заявок из Амурской области. Как сообщало ИА «Амур.инфо», цель конкурса – определить логотип предстоящей переписи. Автор лучшей работы получит денежный приз.

Несколько предложений жители Амурской области уже отправили на национальный конкурс. Он был объявлен Росстатом в середине января.

Прием работ продлится до 10 февраля. В нем могут принять участие все желающие в возрасте старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ВПН-2020, заполнить специальную форму и указать ссылку на конкурсную работу.

Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram, отмечают их активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей.

Победителя конкурса определят в два этапа. Автор лучшей работы получит денежный приз. Голосование стартует 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив «лайк» понравившемуся образцу. За каждую отметку «нравится» будут начисляться баллы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Впервые мероприятие проведут в новом, цифровом формате. Появится возможность самостоятельного участия через портал Госуслуг.

Просмотров всего: 111

#конкурсы

распечатать


Культура 1

Новой рок-звездой Благовещенска стала Анастасия Михайлова
Общество 2

В Благовещенске определили «Мисс УМВД–2020»
Культура 1

Благовещенскую молодежь приглашают на конкурс социальной рекламы «Отражение–2020»
Происшествия

В Благовещенске проведут соревнования массажистов
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь