Амурчане участвуют в конкурсе логотипов для Всероссийской переписи населения

Несколько предложений жители Амурской области уже отправили на национальный конкурс. Он был объявлен Росстатом в середине января.

Прием работ продлится до 10 февраля. В нем могут принять участие все желающие в возрасте старше 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте ВПН-2020, заполнить специальную форму и указать ссылку на конкурсную работу.

Участники конкурса размещают работы на своей странице в Instagram, отмечают их активной ссылкой @strana2020 и хэштегом #талисман_перепись. При этом аккаунт участника конкурса в Instagram должен быть открытым для всех пользователей.

Победителя конкурса определят в два этапа. Автор лучшей работы получит денежный приз. Голосование стартует 11 февраля на сайте ВПН-2020. Отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив «лайк» понравившемуся образцу. За каждую отметку «нравится» будут начисляться баллы.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября. Впервые мероприятие проведут в новом, цифровом формате. Появится возможность самостоятельного участия через портал Госуслуг.