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сегодня, 14:21 0

В Благовещенске автомобиль протаранил светофор

В Благовещенске автомобиль протаранил светофор
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Инстаграм-паблик dpskontrol_28rus опубликовал фотографию с места происшествия в Благовещенске. «На ВДНХ снесли светофор», – уведомил паблик. Об обстоятельствах случившегося ИА «Амур.инфо» рассказали в отделе ГИБДД по городу.

Как выяснилось, 3 февраля в этом месте произошло ДТП. В 14:02 в районе дома № 174 по улице Театральной автомобиль Hyundai допустил наезд на светофорный объект. За рулем находился водитель 1970 года рождения. Люди в аварии не пострадали. Полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

В пресс-службе администрации Благовещенска агентству сказали, что светофор должны восстановить 4 февраля.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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