Девушка сравнила смерть сына друга со смертью собаки и вызвала его гнев

В американской социальной сети Reddit мужчина с ником Infamous_Ambassador поссорился с подругой после того, как та сравнила боль от утраты своей собаки с болью, которую испытывал друг после смерти сына. Автор поста не согласился с тем, что это сопоставимые утраты, и вступил в спор с приятельницей.

Infamous_Ambassador рассказал, что его пятилетнего сына насмерть сбил грузовик. На протяжении шести лет мужчина не может смириться с потерей. Для его подруги смерть собаки также стала тяжелой утратой. Питомец был другом для девушки 16 лет, и все это время был для нее очень важен. После смерти животного ее друзья помогали ей прийти в себя.

Когда мужчина остался наедине с подругой, она призналась ему: «Теперь я понимаю, что ты чувствовал. Потерять ребенка – это так тяжело», – сказала ему подруга в личной беседе. Infamous_Ambassador вывело из себя сравнение его сына с собакой, и он ответил подруге, что та не теряла ребенка. На это она заявила, что питомцы – это «меховые детки» и собака была с ней дольше, чем его сын.

Разговор завершился ссорой, мужчина накричал на приятельницу и ушел. Спор разделил их общих друзей на два лагеря: кто-то посчитал реакцию автора записи абсолютно справедливой, а кто-то заявил, что он должен был быть внимательнее к скорбящей подруге, сообщает «Лента.ру».

Однако пользователи Reddit, к которым мужчина обратился с вопросом, правильно ли поступил, оказались практически единодушны. Они поддержали его и посчитали сравнение его подруги неуместным.

«Потерять ребенка – это абсолютно не то же самое, потому что ты планируешь, что он похоронит тебя, а не наоборот. Твоя подруга может горевать, но у нее нет никакого права упоминать твоего ребенка в таком контексте», «Скорбь – это не соревнование», – написали друзья.

Ранее пользователи социальной сети Reddit рассуждали над историей парня, который напугал свою девушку, чтобы та перестала ходить одна. Многие юзеры осудили мужчину за это.