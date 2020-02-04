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В АКС рассказали, почему потребители иногда не могут дозвониться в диспетчерскую

В АКС рассказали, почему потребители иногда не могут дозвониться в диспетчерскую

В Амурских коммунальных системах рассказали, почему потребителям бывает сложно дозвониться в диспетчерские. Как правило, когда телефоны специалистов заняты, они отвечают на другие вызовы. В смену диспетчеры АКС принимают около 300 звонков.

«Диспетчер по водоснабжению и водоотведению, например, принимает за смену до 300 звонков. В день, когда на инженерных сетях находят дефекты, число увеличивается в разы. Дежурный по теплоснабжению, в горячую пору принимает до 8 звонков в минуту с одного телефона. Именно поэтому временами сложно дозвониться. Нет, дежурные не снимают трубку, в этот момент они отвечают на другие вызовы», – рассказывают в АКС.

Там добавляют, что аналогичная ситуация наблюдается в диспетчерских других подразделений Амурских коммунальных систем. Например, диспетчер по электроэнергии до обеда 3 февраля ответил на 150 звонков, при том, что в этот день не произошло никаких масштабных отключений электроэнергии.

При возникновении коммунальных неполадок в первую очередь потребителю необходимо обратиться в свою управляющую компанию или обслуживающую организацию. Если к отсутствию тепла, воды или электричества в квартирах они не причастны (не ведут никаких работ внутри здания), тогда следует набрать телефон дежурного АКС.

«Информация для тех, кто любит сразу переходить на угрозы и использовать ненормативную лексику: все разговоры дежурных записываются, номера телефонов определяются. Делаем это для улучшения качества обслуживания. Но можем использовать записи и в суде или для передачи в надзорные органы, если потребители переходят границу культурного общения», – добавляют в организации.

Телефоны диспетчерских служб АКС: теплоснабжение 77-42-42 и 49-47-22; водоотведение и водоснабжение 51-88-16 и 49-47-21; электроснабжение 220-717 и 220-715.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Если не заниматься решением проблем, то они будут нарастить... Летние дыр не поможет. А количество диспетчеров давно пора увеличить...

  • GnOmE

    GnOmE
    18 минут назад

    короче, вы сами виноваты что не можете нам дозвонится

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