В Благовещенске заговорили о расширении комбината «Тепличный»

Фото: пресс-служба областного правительства

4 февраля губернатор Приамурья побывал на комбинате «Тепличный». Он обсудил строительство второй очереди предприятия. По предварительным оценкам, она позволит увеличить объем производства вдвое.

Генеральный директор ООО «Тепличный» Андрей Лозовский привел такие цифры: «В 2019 году прирост производства компании составил 6,8 %, или 206 тонн, общий объем выращенной продукции составил более 3 тысяч тонн».

В год Приамурье потребляет 12 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Более 3 тысяч тонн потребителям поставляет амурский тепличный комбинат, остальные продукты завозят из других субъектов России, в основном из Новосибирской области и КНР, пояснил министр сельского хозяйства области Олег Турков.

«Наибольшие затраты предприятия идут на тепловую и электрическую энергию, что в свою очередь отражается на себестоимости продукции и не даёт компании развиваться. В настоящее время рассматривается возможность газификации Благовещенска, в том числе и промышленных предприятий. "Тепличный" является одним из приоритетных объектов в этом направлении. При его газификации станет возможным снизить затраты компании на оплату тепло- и электроэнергии. В ходе встречи обсуждалась возможность получения кредитов и оказание мер господдержки для расширения производства», – цитирует министра пресс-служба областного правительства.