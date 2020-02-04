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сегодня, 13:53 12

В Благовещенске заговорили о расширении комбината «Тепличный»

В Благовещенске заговорили о расширении комбината «Тепличный»
Фото: пресс-служба областного правительства

4 февраля губернатор Приамурья побывал на комбинате «Тепличный». Он обсудил строительство второй очереди предприятия. По предварительным оценкам, она позволит увеличить объем производства вдвое.

Генеральный директор ООО «Тепличный» Андрей Лозовский привел такие цифры: «В 2019 году прирост производства компании составил 6,8 %, или 206 тонн, общий объем выращенной продукции составил более 3 тысяч тонн».

В год Приамурье потребляет 12 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Более 3 тысяч тонн потребителям поставляет амурский тепличный комбинат, остальные продукты завозят из других субъектов России, в основном из Новосибирской области и КНР, пояснил министр сельского хозяйства области Олег Турков.

«Наибольшие затраты предприятия идут на тепловую и электрическую энергию, что в свою очередь отражается на себестоимости продукции и не даёт компании развиваться. В настоящее время рассматривается возможность газификации Благовещенска, в том числе и промышленных предприятий. "Тепличный" является одним из приоритетных объектов в этом направлении. При его газификации станет возможным снизить затраты компании на оплату тепло- и электроэнергии. В ходе встречи обсуждалась возможность получения кредитов и оказание мер господдержки для расширения производства», – цитирует министра пресс-служба областного правительства.

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#губернатор #производство #сельское хозяйство

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    ясно что Тепличный продаёт китайскую продукцию под своей маркой-нет Китая и нет своей продукции

  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Губернатор захотел огурчиков, а их нету в магазинах, вот и пошел разбираться что там с отечественным производителем.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    пока жареный петух в попу не клюнет-губернатор и не перекрестится

  • местный житель Благовещенска

    местный житель Благовещенска
    1 час назад

    А в магазин или овощной киоск зайдешь , спрашиваешь " огурцы тепличные?" в ответ "Конечно тепличные". А там видно только коробки с надписью "Огурцы тепличные". Границу закрыли и огурцы куда то делись. Видно вся продукция - Китай.Правильно нужно расширять местное производство тепличной продукции. Честно уже надоело зимой китайское есть. Надеюсь наш Губернатор Василий Александрович расширит Тепличный комбинат, запустят новые мощности. Конечно хочется своего Российского.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Андрюша решил под это дело ещё и расшириться под госсподдержкой.

    Ещё и про газ заливает.

    А я вот на месте губернатора его спросил - "Притащат тебе, андрюша, газ на теплицы со свободного - ты стоимость километров труб и монтажа то потянешь? Понятно, что не тебе одному, но хоть 5% затрат сколько лет "отбивать" будем"?

    И тут бы стало тихо. Это щас Андрюша свою жадность тарифами прикрывает - а там чем начнём? Издержками? Тада какой с него экономит-директор?

  • Scoville

    Scoville
    45 минут назад

    Ослы (имя нам - Легиōн)Андрюша решил под это дело ещё и расшириться под госсподдержкой.

    Ещё и про газ заливает.

    А я вот на месте губернатора его спросил - "Притащат тебе, андрюша, газ на теплицы со свободного - ты стоимость километров труб и монтажа то потянешь? Понятно, что не тебе одному, но хоть 5% затрат сколько лет "отбивать" будем"?

    И тут бы стало тихо. Это щас Андрюша свою жадность тарифами прикрывает - а там чем начнём? Издержками? Тада какой с него экономит-директор?


    А может с Уренгоя трубу тянуть?

    Через Амур труба есть уже.

  • Б-29

    Б-29
    21 минута назад

    Получается раньше хозяин был Таран Антон: https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1022800527111-shpk-teplichnij

    Теперь правопреемник хозяйка сего заведения Москаленко Оксана: https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1152801008733-ooo-teplichnij

    в добавок одна из хозяев "Бизнес центра" на ул. Зейскай 134 https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1042800027863-ooo-biznescentr

    а также ООО "Профит": https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1112801009750-ooo-profit

    и ООО "СК-Презент-Инвест": https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1072801008169-ooo-skprezentinvest

    Может у такой хозяйственной умницы и хватит ресурсов и связей газифицировать тепличку. Удачи ей.



  • Авантыч

    Авантыч
    16 минут назад

    Дукла

    ясно что Тепличный продаёт китайскую продукцию под своей маркой-нет Китая и нет своей продукции



    Кому ясно? Диванным Икспертам на форуме?

  • Дукла

    Дукла
    14 минут назад

    где по факту Тепличный продукт?летом будет?

  • alex 3

    alex 3
    12 минут назад

    А потом "чешут репы" почему у нас не выгодно ничего производить?! Да потому, что вбухивают государственное бабло в одного "монстра" , который давит вокруг себя всех конкурентов, а потом требует еще больше государственного бабла!!! Почему нет других хозяйств , кроме Тепличного? Что им мешает развиваться? Ни ваша ли политика, а точнее пофигизм, господа руководители? А травку везём из "солнечного" Казахстана.

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    11 минут назад

    Отсыпьте мне кг помидорок, салату хочется(((

  • alex 3

    alex 3
    9 минут назад

    Дуклаясно что Тепличный продаёт китайскую продукцию под своей маркой-нет Китая и нет своей продукции


    Совпадение?! Не думаю!(с)

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