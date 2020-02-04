Амурский госуниверситет приглашает на пекинскую выставку научных экспериментов

В Благовещенске работает выставка «Научные эксперименты и развитие инноваций» из Пекина. Экспозиция разместилась в главном корпусе Амурского госуниверситета. Здесь представлены 58 интерактивных экспоната, демонстрирующих действие законов физики и других наук.

С 30 января по 22 февраля в АмГУ работает передвижная выставка «Научные эксперименты и развитие инноваций» из Китайского научно-технического музея. Проведение выставки организовали университет совместно с Амурским областным краеведческим музеем.

В Амурскую область экспозицию привезли в 2019 году в рамках мероприятий X Международного фестиваля «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства». Она работала в Амурском областном краеведческом музее, побывала в Белогорском краеведческом музее и культурно-досуговом центре «Восток» в Циолковском, сообщает министерство культуры и национальной политики Амурской области.

Передвижная экспозиция включает в себя несколько разделов: светозвуковые исследования, секреты электромагнетизма, законы движения, светозвуковые исследования, научное шоу и другие. 58 интерактивных экспонатов сочетают в себе научный эксперимент и медиаматериалы. Посетители становятся очевидцами или участниками научных опытов и экспериментов, основанных на законах физики, математики и других наук.

Выставка открыта для посещения группами школьников и студентов. Экспозиция работает с понедельника по пятницу – с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00; в субботу – с 10:00 до 14:00. В воскресенье выставка не работает.