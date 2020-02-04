Медсестра о работе с больными коронавирусом в Китае: средств защиты не хватает, в туалет ходят под себя

Китайским медсестрам, ухаживающим за больными коронавирусом, катастрофически не хватает комплектов защитной одежды. Чтобы экономить средства защиты, медсестры предпочитают не ходить в туалет и надевают непромокаемое белье. Об этом в интервью телевидению Цзямусы рассказала медсестра Ян Сюй.

«Самой большой трудностью, с которой мы сталкиваемся, – это нехватка защитных средств: масок, защитной одежды. На самом деле защитных средств не хватает везде. Поэтому, если мы надеваем защитную одежду, мы стараемся в ней ходить всю смену, не выходить в туалет. Поход в туалет означает, что мы выходим из карантинной зоны. Перед возвращением нужно целиком переодеваться, надевать новый комплект защитной одежды. Поэтому медсестры обычно надевают непромокаемое белье, чтобы не выходить в туалет», – рассказывает в интервью телевидению Цзямусы старшая медсестра Ян Сюй.

Как сообщает издание Biang.ru, телеканал Цзямусы брал интервью у девушки 1 февраля. Тогда в городе Цзямусы насчитывалось 11 заболевших коронавирусом. В карантинном отделении, по словам медсестры, на тот момент работали шесть врачей и 16 медсестер.

«Всего 22 человека работают в карантине. Мы тут уже с 21 января. Из больницы не выходим, потому что после контактов с больными нам нужно будет самим попасть в карантин на 14 дней. У медсестер тяжелая работа. Мы целиком ухаживаем за больными. Кормим их, убираем после них, следим за гигиеной в палатах. Работа тяжелая, но нам помогают. China Mobile, например, нам предоставила 10 сотовых телефонов, чтобы мы держали связь с близкими. Компании и простые люди нам помогают, приносят еду и дезинфицирующие средства. Не могу сказать, что мы обделены вниманием», – пояснила медсестра.

По ее словам, состояние всех больных коронавирусом в Цзямусы стабильное. «Мы надеемся на улучшение их состояния в ближайшее время. Мы уже с нашими больными разговариваем. Они в хорошем расположении духа», – добавила медработник.

По данным на 2 февраля, количество заболевших коронавирусом нового вида в городе Цзямусы осталось неизменным. На данный момент вирусом в городе заражены 11 человек. Город расположен приблизительно в 230 километрах от границы с Россией.

По данным Комитета гигиены и здравоохранения провинции Хэйлунцзян, на 3 февраля в провинции Хэйлунцзян зарегистрировано 118 заболевших коронавирусом нового вида. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов. Два смертельных случая были ранее зарегистрированы в Суйхуа. Два человека выздоровели и выписаны из больниц Харбина. Также сообщается о 163 заболевших, у которых подозревают коронавирус. Всего, по данным на 3 февраля, в Китае зарегистрировано 17 332 заболевших коронавирусом, заболевание подозревается у 21 558 человек, вылечились 475 человек. Вирус унес 361 жизни.