Амурским предпринимателям, занимающимся переработкой мусора, предложили выйти из тени

В Законодательном собрании Амурской области состоялось заседание комитета по вопросам аграрной политики, природопользования и экологии. Депутаты обсудили вопрос ликвидации санкционированных и стихийных свалок, а также возможность выделения муниципалитетам дополнительных средств из бюджета Амурской области.

По официальным данным, в Приамурье за последние два года ликвидировано или частично ликвидировано около 140 свалок. Это 15 % от общего объема свалок. Всего их около 900.

По мнению парламентариев, эффективность работы муниципалитетов в этом направлении необходимо усилить. Чтобы понимать объемы работ, связанных с ликвидацией свалок, а также рассмотреть возможность их финансирования, председатель аграрного комитета Ирина Киевская предложила специалистам регионального минприроды вместе с муниципалитетами предварительно составить соответствующие графики и просчитать затраты на работу, включая приобретение спецоборудования.

«Проведя такой мониторинг, мы поймем объем несанкционированных свалок, которые муниципалитетам убрать по силам. Помимо этого, есть возможность удешевить работы, если, например, приобрести просеиватель грунта, чтобы, условно говоря, не вывозить воздух и землю», – прокомментировала инициативу Ирина Киевская.

Еще один важный вопрос заключается в переработке вторсырья. Депутаты отметили, что в крупных городах Амурской области начали появляться контейнеры для раздельного сбора мусора. «Беспокойство вызывает то, что в регионе фактически нет официальных предприятий, занимающихся переработкой вторсырья», – отмечают в региональном заксобрании.

«Через сарафанное радио мы знаем, что есть предприятия, которые собирают на переработку макулатуру, пластик. Но лицензии у них нет. Мы предлагаем им выйти из тени и законно заняться этим видом деятельности. Ведь лицензия позволит получать налоговые льготы, гранты и другую существенную поддержку. Мы уже обсудили этот вопрос с управлением Росприроднадзора, специалисты готовы консультировать предпринимателей по вопросам получения лицензии», – сообщила Ирина Александровна.

Работа по вопросу ликвидации стихийных свалок и переработки мусора продолжится. Проблема находится на контроле у губернатора Амурской области.