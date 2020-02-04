«Огурцов до марта не будет»: в Благовещенске истощаются запасы китайских овощей и фруктов (видео)

«Огурцов до марта не будет», «Продажа помидоров и перца проводится не более 1 кг в руки» – такие объявления встречают горожан в магазинах Благовещенска. Из-за временного закрытия границ, запрета на грузовые перевозки в амурской столице заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая.

«Сладкий перец, огурцы из Китая закончились», – сообщают продавцы некоторых крупных супермаркетов Благовещенска. Некоторые прилавки пустуют.

Из китайских овощей и фруктов в благовещенских торговых точках можно встретить помело, манго, апельсины, мандарины, виноград, помидоры, лук репчатый, красную капусту. Однако с каждым днем их становится все меньше. Представители крупных торговых сетей Благовещенска говорят о том, что со дня на день им придут овощи и фрукты из Москвы и Приморского края.

Как сообщало Амур.инфо, в Приморье снова стали пропускать грузовики из Китая. Ограничение действовало до 2 февраля. Чиновники учли мнение экспертов о том, что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде.

Однако при отсутствии поставок китайских продуктов прилавки благовещенских магазинов не опустели окончательно. Присутствуют фрукты из других стран: Пакистана, ЮАР, Эквадора, Марокко и других.

Помидорами, огурцами и зеленью благовещенцев снабжает сельскохозяйственный кооператив «Тепличный». Правда, стоимость этих овощей выше, чем китайских. Так, килограмм огурцов из «Тепличного» продают за 485 рублей, помидоров – 250 рублей.

В управлении ФАС Амурской области сообщили, что по данным на 3 февраля информации и заявлений о существенном подорожании продуктов в ведомство не поступало, соответственно признаки нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись.

В Хабаровском крае, где так же, как и в Приамурье, действует ограничение работы пунктов пропуска с Китаем, управление торговли минсельхоза сообщает, что сейчас регион в полной мере не обеспечивает себя только сладким перцем, помидорами и огурцами. Их поставляют из КНР. Специалисты министерства не исключают, что по этим позициям может возникнуть небольшой дефицит.

Чтобы его не допустить, сейчас предприниматели ведут работу по поиску новых поставщиков овощной продукции. Поступление из Саранска, Кемерова ожидается до 8-9 февраля. Что касается картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы, по оценке министерства, в этой части особых проблем возникнуть не должно, так как они выращиваются в Хабаровском крае и соседних регионах в достаточном объеме. Об этом сообщает телеграмм-канал «Недебри».