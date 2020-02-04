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«Огурцов до марта не будет»: в Благовещенске истощаются запасы китайских овощей и фруктов (видео)

«Огурцов до марта не будет»: в Благовещенске истощаются запасы китайских овощей и фруктов (видео)

«Огурцов до марта не будет», «Продажа помидоров и перца проводится не более 1 кг в руки» – такие объявления встречают горожан в магазинах Благовещенска. Из-за временного закрытия границ, запрета на грузовые перевозки в амурской столице заканчиваются запасы овощей и фруктов из Китая.

«Сладкий перец, огурцы из Китая закончились», – сообщают продавцы некоторых крупных супермаркетов Благовещенска. Некоторые прилавки пустуют.

Из китайских овощей и фруктов в благовещенских торговых точках можно встретить помело, манго, апельсины, мандарины, виноград, помидоры, лук репчатый, красную капусту. Однако с каждым днем их становится все меньше. Представители крупных торговых сетей Благовещенска говорят о том, что со дня на день им придут овощи и фрукты из Москвы и Приморского края.

Как сообщало Амур.инфо, в Приморье снова стали пропускать грузовики из Китая. Ограничение действовало до 2 февраля. Чиновники учли мнение экспертов о том, что запрещать ввоз фруктов и овощей не имеет смысла, поскольку новый коронавирус не стойкий в окружающей среде.

Однако при отсутствии поставок китайских продуктов прилавки благовещенских магазинов не опустели окончательно. Присутствуют фрукты из других стран: Пакистана, ЮАР, Эквадора, Марокко и других.

Помидорами, огурцами и зеленью благовещенцев снабжает сельскохозяйственный кооператив «Тепличный». Правда, стоимость этих овощей выше, чем китайских. Так, килограмм огурцов из «Тепличного» продают за 485 рублей, помидоров – 250 рублей.

В управлении ФАС Амурской области сообщили, что по данным на 3 февраля информации и заявлений о существенном подорожании продуктов в ведомство не поступало, соответственно признаки нарушения антимонопольного законодательства не выявлялись.

В Хабаровском крае, где так же, как и в Приамурье, действует ограничение работы пунктов пропуска с Китаем, управление торговли минсельхоза сообщает, что сейчас регион в полной мере не обеспечивает себя только сладким перцем, помидорами и огурцами. Их поставляют из КНР. Специалисты министерства не исключают, что по этим позициям может возникнуть небольшой дефицит.

Чтобы его не допустить, сейчас предприниматели ведут работу по поиску новых поставщиков овощной продукции. Поступление из Саранска, Кемерова ожидается до 8-9 февраля. Что касается картофеля, капусты, моркови, лука и свеклы, по оценке министерства, в этой части особых проблем возникнуть не должно, так как они выращиваются в Хабаровском крае и соседних регионах в достаточном объеме. Об этом сообщает телеграмм-канал «Недебри».

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#Альфа ТВ #жизнь #коронавирус в Китае #таможня #торговля #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    тссс... народ.

    есть у кого дома салатику огуречно-помидорного откушать? плачу наликом на месте.

    а то кажеться скоро огуречные обмороки начнуться

  • SnoopyKiller

    SnoopyKiller
    1 час назад

    За такие деньги вместо 1 кг огурцов я лучше куплю мясо :-)

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    ~~килограмм огурцов из «Тепличного» продают за 485 рублей, помидоров – 250 рублей.



    Сгниют... (

  • zeya28

    zeya28
    58 минут назад

    В прежние годы огурцы из "Тепличного" были намного, в разы дешевле и вкуснее. С ассортиментом опять-таки история грустная.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    40 минут назад

    "Тепличный" оборзел, огурцы 25 января стоили 202 р, сейчас 485,- пусть их сами с Антимонопольным кушают, бабло решает всё...эх, страна..

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    38 минут назад

    ой... чёта я слабею ... так не хватает огуречной кислоты в крови. что же делать?

    по-мо-.....

  • Барабака

    Барабака
    37 минут назад

    Ничего не понимаю

    В связи с чем тепличка ценник задрала? Совсем поплыли там?

    Качество авняное, а ценник как у крыла самолета...

    Причем, неделю-полторы назад то же самое стоило раза в два дешевле.

  • Барабака

    Барабака
    34 минуты назад

    И вообще, странно. Полки были завалены тепличными огурцами-помидорами. Сейчас овощей от них почти нет, как и китайских.

    Почему? Неужели из-за того, что канал поставок до марта прикрыли, и тепличке нечего упаковывать в свои пакеты?

  • Барабака

    Барабака
    33 минуты назад

    Один сорт помидоров от теплички остался - кива.

    И всё. Остальное исчезло.

    Наверное, только киву эту сами выращивают... Или закупились впрок, и сейчас распродают под шумок.

  • 028rus

    028rus
    28 минут назад

    В приморье можно пропускать грузовики с Китая а у нас нет)))) бред какой то. Если вести с Китая через приморье к нам цена заметно взлетит чей это интерес

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    26 минут назад

    Надо по 125 грамм в сутки обезогуреченным выдавать.

  • Б-29

    Б-29
    23 минуты назад

    Так получается китайские помидоры на пятом фото при цене 279,90 на 29 руб. 90 коп. дороже наших тепличных.

  • 028rus

    028rus
    23 минуты назад

    Для кого то эпидемия, а для кого то очередная лазейка скалотить капитал на тех кто без огурцов да помидор жить не может)))

  • karlik nos

    karlik nos
    23 минуты назад

    Ну так то приморье... А у нас приамурье

  • Дукла

    Дукла
    20 минут назад

    министерство сельского хозяйства курирует поставки овощей из других регионов-своих то нет-вот она продовольственная безопасность в житнице Дальнего Востока

  • karlik nos

    karlik nos
    20 минут назад

    Вот огурцы по 495 так это вообще ржака, где фото очередей за ними и банеры вдоль дорог счастливых семей за столом аля я люблю салат из огурцов и всем советую

  • ay

    ay
    18 минут назад

    karlik nos

    Вот огурцы по 495 так это вообще ржака, где фото очередей за ними и банеры вдоль дорог счастливых семей за столом аля я люблю салат из огурцов и всем советую



    Скажем дружно: "Нам - не нужно!"

  • Б-29

    Б-29
    17 минут назад

    028rus

    В приморье можно пропускать грузовики с Китая а у нас нет)))) бред какой то. Если вести с Китая через приморье к нам цена заметно взлетит чей это интерес



    Почему нет? Наша грузовая таможня перешла на обычный режим работы по сменно.

  • Myxira

    Myxira
    17 минут назад

    Барабака

    Ничего не понимаю

    В связи с чем тепличка ценник задрала? Совсем поплыли там?

    Качество авняное, а ценник как у крыла самолета...

    Причем, неделю-полторы назад то же самое стоило раза в два дешевле.



    Причем, количество солнца и продолжительность дня как-то там у них на цене всегда в это время сказывалось в сторону снижения. Мутят ребята.

    ***

    1 кг в руки - серьезно?!... мне вчера такая картинка о Благовещенске в интернете попалась, я не поверила, посмеялась.

    Кушайте сами 1 кг втридорога, переживем.

  • Дукла

    Дукла
    16 минут назад

    надо вызвать на ковёр руководство Тепличного-чем они там занимаются?

  • Ox

    Ox
    15 минут назад

    Антимонопольный комитет абсолютно бесполезная организация. Её нужно сократить, а экономию направить в бюджет области.

  • Дукла

    Дукла
    9 минут назад

    Гнать Туркова за ненадобностью

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    8 минут назад

    Радоваться надо товарищи.Меньше отравы сьедите, здоровье поправите.

  • Дукла

    Дукла
    7 минут назад

    а где своё без отравы?

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