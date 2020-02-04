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сегодня, 12:21 0

В Благовещенске молодых людей подозревают в краже парфюма на 7 тысяч рублей

В Благовещенске молодых людей подозревают в краже парфюма на 7 тысяч рублей
Фото: pexels.com (тематическое изображение)

В Благовещенске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали молодых людей. Их подозревают в краже парфюмерной продукции на сумму более 7 тысяч рублей.

Сотрудникам поступила информация о том, что в одном из торговых центров Благовещенска на улице 50-летия Октября сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв по адресу, они задержали молодых людей 1988 и 1987 годов рождения, похитивших парфюмерную продукцию из торговой секции на сумму 7 079 рублей. Задержанных доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Амурской области, этим гражданам может грозить крупный штраф или лишение свободы.

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#криминал #происшествия

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