До начала благовещенской гонки «Лыжня-2020» остается три дня

8 февраля 2020 года в 14-й раз дадут старт традиционной лыжной гонке в Благовещенске. Победителей «Лыжни-2020» ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, а также призы от спонсоров.

Программа мероприятия:

9:00 – 11:45 – регистрация участников; 12:00 – парад открытия; 12:15 – старты по дистанциям; 13:45 – награждение победителей и призеров.

Для любителей побегать не только на лыжах, но и покататься на коньках подготовят каток. Для ожидающих своего забега или уже пробежавших дистанцию организуют дополнительные конкурсы и соревнования на территории стартово-финишного городка. Также планируется раздача бесплатного горячего чая и гречневой каши.

Комиссия по регистрации участников начнет работу с 6 по 7 февраля, с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, 97, телефон: (4162) 99-17-65. Зарегистрироваться также можно в день проведения соревнований, 8 февраля, с 9:00 до 11:45 на втором Владимировском озере.

Всероссийские лыжные соревнования на протяжении десятилетий объединяют поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значимым событием в спортивной жизни всей страны. У этого яркого масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года по всей стране и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки. Для спортсменов систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в этих соревнованиях – доброй традицией.

Основная задача «Лыжни-2020» – привлечение благовещенцев к занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. А также в этом грандиозном по своим масштабам зимнем празднике примут участие видные политические и государственные деятели, руководители министерств и ведомств, что демонстрирует особую важность развития массового спорта.