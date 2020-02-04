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сегодня, 12:11 3

До начала благовещенской гонки «Лыжня-2020» остается три дня

До начала благовещенской гонки «Лыжня-2020» остается три дня
Фото: amur.info

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации опубликовало программу лыжной гонки «Лыжня-2020». Как сообщало ИА «Амур.инфо», традиционное спортивное мероприятие пройдет в субботу, 8 февраля, на льду второго Владимировского озера.

8 февраля 2020 года в 14-й раз дадут старт традиционной лыжной гонке в Благовещенске. Победителей «Лыжни-2020» ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта Российской Федерации, управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска, а также призы от спонсоров.

Программа мероприятия:

  1. 9:00 – 11:45 – регистрация участников;
  2. 12:00 – парад открытия;
  3. 12:15 – старты по дистанциям;
  4. 13:45 – награждение победителей и призеров.

Для любителей побегать не только на лыжах, но и покататься на коньках подготовят каток. Для ожидающих своего забега или уже пробежавших дистанцию организуют дополнительные конкурсы и соревнования на территории стартово-финишного городка. Также планируется раздача бесплатного горячего чая и гречневой каши.

Комиссия по регистрации участников начнет работу с 6 по 7 февраля, с 10:00 до 18:00 по адресу: улица Ленина, 97, телефон: (4162) 99-17-65. Зарегистрироваться также можно в день проведения соревнований, 8 февраля, с 9:00 до 11:45 на втором Владимировском озере.

Всероссийские лыжные соревнования на протяжении десятилетий объединяют поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта. С каждым годом «Лыжня России» становится все более значимым событием в спортивной жизни всей страны. У этого яркого масштабного зимнего праздника славная история, которую украшают легендарные имена и достижения лыжников разных поколений.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года по всей стране и всегда является большим зимним праздником. Количество ее участников увеличивается из года в год. Все больше простых любителей активного отдыха выходят на старт самой массовой лыжной гонки. Для спортсменов систематические занятия физической культурой и спортом являются образом жизни, а участие в этих соревнованиях – доброй традицией.

Основная задача «Лыжни-2020» – привлечение благовещенцев к занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Наряду с любителями на старт традиционно выйдут спортсмены-профессионалы и ветераны спорта. А также в этом грандиозном по своим масштабам зимнем празднике примут участие видные политические и государственные деятели, руководители министерств и ведомств, что демонстрирует особую важность развития массового спорта.

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Комментарии
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  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    В Белогорске Лыжня России отменена в целях профилактики ОРВИ.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    44 минуты назад

    А в Благовещенске население ни чёрта ни бога ни ОРВИ не боится.

  • Мапа

    Мапа
    13 минут назад

    тоже из Белогорска

    В Белогорске Лыжня России отменена в целях профилактики ОРВИ.



    +

    И еще в Белогорске в случае прогноза сильных морозов переносили мероприятие на более теплые дни.

    А в Благовещенске, да, настоящие сибиряки - всё им не почем, не мерзнут и не болеют!!!

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