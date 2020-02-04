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сегодня, 12:07 0

За сутки в провинции Хэйлунцзян еще 37 человек заболели коронавирусом

За сутки в провинции Хэйлунцзян еще 37 человек заболели коронавирусом
Фото: pixabay.com

4 февраля руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 37 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции. Также сообщается о 93 предположительных фактах заболевания в провинции.

Таким образом по состоянию на 24:00 3 февраля в провинции Хэйлунцзян всего зарегистрировано 155 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 63 случая в Харбине, 11 – в городе Цзямусы, 8 – в городе Муданьцзян, 6 – в городе Цицикар, 11 – в городе Дацин, 9 – в городе Тиси, 12 – в городе Шуанъяшань, 8 – в городе Цитайхэ, 2 – в городе Хэган, 22 – в городе Суйхуа, 2 – в округе Большой Хинган и 1 – в городском округе Хэйхэ.

178 случаев имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями. В Харбине двое заболевших смогли полностью выздороветь, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, незначительно уменьшилось и на сегодняшний день составляет 2 240 человек. В настоящий момент выявлено 4 926 человек контактировавших с заболевшими, из них 1 627 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 3 094 гражданина находятся в процессе диагностики.

В масштабе страны министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 3 февраля сообщает о 20 438 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 3 235 больше, чем днем ранее. 2 788 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 425 случаев – с летальным исходом, 23 214 – предположительных случаев заболевания. При этом 632 человека после заражения смогли полностью выздороветь. За сутки этот показатель вырос почти на треть.

В настоящий момент выявлено 221 015 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 12 755 уже прошли медицинское обследование, а 171 329 находятся на стадии диагностирования.

Новые факты заражения на юге КНР за прошедшие сутки выявлены не были. В Гонконге по-прежнему сообщается о 15 подтвержденных случаях заболевания, в Макао – 8, на Тайване – 10.

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#коронавирус в Китае

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