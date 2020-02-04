Чемпион мира по тайскому боксу приехал в Благовещенск и дал мастер-класс

Чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу Артем Левин приехал в Благовещенск. Он дал бесплатный мастер-класс для учащихся профильного пограничного класса гимназии № 25.

Артем Левин провел разминку и показал ребятам основные приемы тайского бокса. Он пообщался со школьниками и ответил на их вопросы.

Реализовать такой проект предложил депутат заксобрания Амурской области Андрей Домашенкин.

«Мне кажется, очень важно, чтобы мы, взрослые, направляли подрастающее поколение на правильный путь. Потому что есть семья, школа и есть дополнительное образование (например, спортивные кружки и секции). Мне бы хотелось, чтобы все это было единой системой. Потому что цель одна – воспитать достойную молодежь. И если, как сегодня, урок физкультуры в школе проводит спортсмен, известный на весь мир, чемпион мира, заслуженный мастер спорта России – мне кажется, это прекрасная мотивация. Это наша пилотная акция, назовем ее так, но в планах реализовывать такие проекты и в других школах. Радует, что руководители образовательных учреждений тоже в этом заинтересованы и идут нам навстречу», – цитирует Домашенкина пресс-служба спортивной организации.

Артем Левин – профессиональный российский тайбоксер и кикбоксер. Многократный победитель турниров по тайскому боксу и кикбоксингу как среди профессионалов, так и среди любителей. Кроме того, он имеет звание заслуженного мастера спорта России по тайскому боксу и является бывшим капитаном сборной страны по муай-тай.

В Благовещенск Левин приезжает уже не в первый раз. В рамках прошлых визитов он также давал мастер-классы, но лишь для спортсменов.

«Мы давно дружим с Андреем Юрьевичем, который к тому же руководит областной федерацией тайского бокса. И как только он предложил мне поучаствовать в такой акции, я с радостью согласился, – рассказал Артем Левин. – Потому что дети – это то, на что нам, взрослым, нужно делать основной акцент. Мы сами жалуемся, что, мол, молодежь ничем не интересуется, кроме гаджетов и компьютерных игр. Но это не так! Наша задача – их заинтересовать. Я хочу поделиться с ребятами своим опытом, рассказать, что я также когда-то пришел в спорт с нуля в небольшом провинциальном городе. И своим примером дать понять, что все в нашей жизни реально».

Фото: пресс-служба спортивной организации