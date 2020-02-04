В Амурской области нетрезвый мужчина попал под поезд

3 февраля вечером в Свободненское линейное отделение полиции поступило телефонное сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Ледяная – Усть-Пера грузовым поездом травмирован мужчина. Незамедлительно к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как стало известно сотрудникам транспортной полиции, машинист, заметив идущего в колее спиной к поезду человека, подал звуковые и световые сигналы, однако молодой человек на сигналы не среагировал, вследствие чего машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Сбитый поездом мужчина 1986 года рождения в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, сообщает Забайкальское линейное управление МВД на транспорте.