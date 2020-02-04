Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
4февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:56 0

В Амурской области нетрезвый мужчина попал под поезд

В Амурской области нетрезвый мужчина попал под поезд
Фото: Facebook

3 февраля вечером в Свободненское линейное отделение полиции поступило телефонное сообщение о том, что на железнодорожном перегоне Ледяная – Усть-Пера грузовым поездом травмирован мужчина. Незамедлительно к месту происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Как стало известно сотрудникам транспортной полиции, машинист, заметив идущего в колее спиной к поезду человека, подал звуковые и световые сигналы, однако молодой человек на сигналы не среагировал, вследствие чего машинист применил экстренное торможение, но предотвратить наезд не удалось.

Сбитый поездом мужчина 1986 года рождения в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший доставлен в больницу с многочисленными травмами.

Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства произошедшего, сообщает Забайкальское линейное управление МВД на транспорте.

Просмотров всего: 1095

#происшествия #транспорт

распечатать


Общество 21

«Огурцов до марта не будет»: в Благовещенске истощаются запасы китайских овощей и фруктов (видео)

Происшествия

В Благовещенске молодых людей подозревают в краже парфюма на 7 тысяч рублей
Общество 6

На космодроме Восточный появятся трамваи
Происшествия

Белогорский контрактник присвоил чужой Samsung Galaxy S8 и отделался штрафом
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь