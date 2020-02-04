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сегодня, 11:49 6

Бурейская ГЭС установила исторический рекорд по выработке электроэнергии

Бурейская ГЭС установила исторический рекорд по выработке электроэнергии
Фото: instagram.com

Бурейская ГЭС по итогам 2019 года произвела 7,341 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Впервые в истории станции годовая суммарная выработка превысила среднегодовые проектные значения – 7,1 миллиарда киловатт-часов.

Рекордное значение годовой выработки электроэнергии стала следствием максимальной за всю историю эксплуатации Бурейской ГЭС водности реки Буреи в уходящем году. В течение года в Бурейском водохранилище зафиксировано прохождение восьми волн паводка. Наибольшая приточность была отмечена 25 июля и составила 8 735 кубических метров в секунду, средний за год приток воды составил 1 409 кубических метров в секунду, что выше притока аномального 2013 года на 13 %.

Как сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС, грамотная работа специалистов гидроэлектростанции по расчету режимов работы станции, соответствующие решения Росводресурсов и АО «СО ЕЭС» позволили провести пропуск паводковых вод без каких-либо последствий для населенных пунктов, расположенных ниже по течению Буреи. Работа Нижне-Бурейская ГЭС, строительство которой было завершено сентябре 2019 года, также позволила минимизировать последствия пропуска дождевых паводков.

Нормальной работе Бурейской ГЭС способствовала оперативная ликвидация последствий оползня, сошедшего в Бурейское водохранилище в декабре 2018 года. В результате уникальной инженерной операции Министерства обороны РФ по расчистке завала, которая завершилась 12 февраля 2019 года, гидрологический режим водохранилища был восстановлен.

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#энергетика

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    цены на электроэнергию снизят?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Дукла

    цены на электроэнергию снизят?



    С чего бы это?



    У тебя есть экономическое обоснование на снижение цены?



  • inoy

    inoy
    1 час назад

    почему в Иркутской области чуть больше 1 руб.??? там власть народная???

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    inoy

    почему в Иркутской области чуть больше 1 руб.??? там власть народная???



    А вы тут у кого спрашиваете?



  • samdidu

    samdidu
    1 час назад

    А нам то что с того? Даже как то не радостно, скорее наоборот, печально. При таких рекордах электроэнергия должна стоить копейки.

  • гусеница

    гусеница
    43 минуты назад

    Нам не жарко и даже холодно....

    С уважением

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