Бурейская ГЭС установила исторический рекорд по выработке электроэнергии

Бурейская ГЭС по итогам 2019 года произвела 7,341 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Впервые в истории станции годовая суммарная выработка превысила среднегодовые проектные значения – 7,1 миллиарда киловатт-часов.

Рекордное значение годовой выработки электроэнергии стала следствием максимальной за всю историю эксплуатации Бурейской ГЭС водности реки Буреи в уходящем году. В течение года в Бурейском водохранилище зафиксировано прохождение восьми волн паводка. Наибольшая приточность была отмечена 25 июля и составила 8 735 кубических метров в секунду, средний за год приток воды составил 1 409 кубических метров в секунду, что выше притока аномального 2013 года на 13 %.

Как сообщает пресс-служба Бурейской ГЭС, грамотная работа специалистов гидроэлектростанции по расчету режимов работы станции, соответствующие решения Росводресурсов и АО «СО ЕЭС» позволили провести пропуск паводковых вод без каких-либо последствий для населенных пунктов, расположенных ниже по течению Буреи. Работа Нижне-Бурейская ГЭС, строительство которой было завершено сентябре 2019 года, также позволила минимизировать последствия пропуска дождевых паводков.

Нормальной работе Бурейской ГЭС способствовала оперативная ликвидация последствий оползня, сошедшего в Бурейское водохранилище в декабре 2018 года. В результате уникальной инженерной операции Министерства обороны РФ по расчистке завала, которая завершилась 12 февраля 2019 года, гидрологический режим водохранилища был восстановлен.