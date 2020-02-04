Ежегодная Общероссийская литературная премии «Дальний Восток» имени Арсеньева ждет авторов

Объявлено начало приема заявок для участия в Общероссийской литературной премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева. К участию приглашаются русскоязычные российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке.

Традиционно номинаций три: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей». Победители получат по 500 тысяч рублей. Подать заявку можно с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 в рамках Дней Дальнего Востока в Москве.

«Книги влияют на нашу жизнь. Каждый человек, когда рассказывает о себе, о своем детстве, обязательно скажет, что воспитывался на определенных книгах. Благодаря книгам человек развивается, получает новые сведения о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями. Книги могут побудить человека изменить свою жизнь, поехать туда, где ты еще не был. Они делают то, что кажется далеким гораздо ближе. Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным, – отметил Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Цель Премии – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа Дальнего Востока в общем культурном пространстве России и мира.

«Без сомнения, результаты Премии оказались впечатляющими как с литературной точки зрения, так и с точки зрения привлечения внимания к Дальнему Востоку. Премия способствует популяризации его истории, культуры и литературы. Возвращение интереса к этой потрясающей территории, к духовной и культурной составляющей этой части русской земли», – отметил куратор Премии Вячеслав Коновалов.

«Надо вытаскивать на поверхность авторов, о которых или никто не знает, или не знает широкий российский читатель, московский читатель», — сказал писатель Василий Авченко, победитель в специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока».

В 2019 году на соискание Премии было подано 193 произведения из 17 регионов Российской Федерации и одного зарубежного государства, 79 из них было принято к рассмотрению, 30 – отобрано в лонг-лист, из них из 9 произведений был представлен шорт-лист. Дальневосточный материал получил воплощение в самых разных жанрах: исторический и научно-фантастический роман, женская сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки. Количество и уровень представленных работ свидетельствовали не только об интересе литературного сообщества к тематике Дальнего Востока, но и о существенном вкладе дальневосточной литературы в российскую культуру.

Премия учреждена по инициативе Юрия Трутнева, заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Секретариат Премии: info@premiya-arsenieva.ru; куратор Премии: konovalov@premiya-arsenieva.ru

НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока» – info@fipdv.ru