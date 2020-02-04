Даже Бангладеш своих вывез: россияне все еще ждут эвакуации из Уханя

123 россиянина, проживающие сейчас в китайском городе Ухань, по-прежнему ждут эвакуации. Редакция программы «Простые вопросы» вышла на связь с благовещенкой Викторией Маковцовой, которая проживает в Ухане. По словам Виктории, главная проблема сейчас – собрать в одном месте всех людей, так как такси и общественный транспорт не работают.

Также Виктория рассказала, что в Ухане принимаются беспрецедентные меры безопасности.

«В Ухане сейчас работают только продовольственные магазины и аптеки. Сотрудники аптек носят спецодежду. В аптеку запускают только по одному человеку. Чтобы взять товар, аптекарь дезинфицирует руки себе, покупателю и только потом передает пакет с медикаментами», – рассказывает Виктория.

Защитные маски в продаже есть, в аптеки города их поставляют регулярно. «Бывает, что их быстро раскупают, но поставки не останавливаются. Заводы по производству масок, спецодежды и бахил работают в режиме нон-стоп. Вчера в новую больницу приехали 1400 врачей со всего Китая, даже из России, по-моему, кто-то приехал. Мы вчера смотрели ролик из больницы, врачи пели коммунистическую песню своим пациентам, морально их поддерживали. Мне так жалко этот народ, они ни в чем не виноваты. И, кстати, русских в Китае очень уважают. Я не знаю, почему у нашего народа такая ненависть ко всем, даже к своим», – говорит Виктория.

В интервью обсудили и тот факт, что новым типом короновируса заболевают, в основном, китайцы. «Да, китайцы сами говорят, что на иностранцев этот вирус не действует. Не знаю, насколько это правда, но факты говорят сами за себя», – высказывает свое мнение Виктория.

Планирует ли Виктория возвращаться в Китай, и где россиян планируется разместить на карантин, об этом в интервью.