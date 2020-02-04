В Приамурье организация погасила 5-миллионный долг по зарплате

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В Амурской области теплоснабжающая организация выплатила работникам задолженность по зарплате на сумму более 5 миллионов рублей. Это случилось благодаря мерам, принятым прокуратурой.

Прокуратура Бурейского района провела проверку исполнения законодательства об оплате труда. Было установлено, что, в нарушение Трудового кодекса, ООО «Теплоснабжающая компания» в течение 2019 года систематически не выплачивало работникам зарплату, что приводило к многочисленным обращениям в прокуратуру. Так, за октябрь 2019 года у работодателя перед гражданами образовалась задолженность на сумму 453 тысячи рублей.

По результатам проверки прокурор Бурейского района возбудил в отношении директора организации административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ – невыплата заработной платы в установленный срок. Для устранения нарушений руководителю ООО «Теплоснабжающая компания» внесли представление.

Факты невыплаты зарплаты работникам также выявлялись в январе, феврале, марте, апреле и ноябре 2019 года, в связи с чем руководителю «Теплоснабжающей компании» вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства.

Кроме того, прокурором района в отношении теплоснабжающей организации и ее руководителя за невыплату зарплаты было возбуждено 7 административных дел. После их рассмотрения виновным лицам назначили наказания в виде штрафов на общую сумму 40 тысяч рублей.

Также по постановлениям прокурора руководителю ООО «Теплоснабжающая компания» было назначено наказание в виде дисквалификации.

Для восстановления трудовых прав работников прокурор направил в суд 302 заявления о выдаче судебных приказов о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты. Требования по ним удовлетворили.

Благодаря принятым мерам в настоящее время работникам «Теплоснабжающей компании» выплачена задолженность по зарплате на сумму 5,2 миллиона рублей, сообщает прокуратура Амурской области.