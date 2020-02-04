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сегодня, 11:20 0

В Магдагачинском районе стартовал фестиваль «России славные сыны»

В Магдагачинском районе стартовал фестиваль «России славные сыны»
Фото: pixabay.com

В патриотическом мероприятии «России славные сыны», которое стартовало в Магдагачинском районе, участвуют более 70 школьников со всего района. В этом году фестиваль приурочили к 75-летнему юбилею Великой Победы.

«России славные сыны» проходит ежегодно. Фестиваль открывает череду мероприятий в преддверии Дня защитника Отечества. Его цель – воспитать патриотизм и подготовить к военной службе.

Мероприятие включает в себя два конкурса. Первый – «Эстафета по военно-прикладному мастерству» (Марш-бросок «Тяжело в ученье – легко в бою»). В ходе него школьники должны разобрать и собрать автомат Калашникова, проявить навыки оказания первой помощи, пройти «огневой рубеж» и надеть общевойсковой защитный комплект.

Второй конкурс – «Смотр строя и песни». В ходе него участники должны правильно выполнить все команды и движения, порученные командиром. Во время фестиваля жюри будет оценивать правильность и скорость выполнения заданий, а также военную выправку, четкость и дисциплину, синхронность, хоровую отработку и эмоциональность исполнения песен.

Оценивать участников фестиваля будут военнослужащие Сковородинского погранотряда. Победители получат призы и грамоты.

В рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 2020 годы» в школах и организациях профессионального образования Приамурья действуют 222 добровольческих, волонтерских и «тимуровских» отряда (6,7 тысячи детей), 218 музеев и комнат боевой славы (более 57 тысяч посетителей в течение года), 100 патриотических клубов (2,5 тысячи участников).

Кроме того, в апреле 2017 года в Амурской области сформировано юнармейское движение. Сейчас в него входят более 5 тысяч ребят, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#военные #дети

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