Ни один дальневосточный губернатор не вошел в 10-ку рейтинга активности глав в инстаграме

Подведены итоги рейтинга активности глав субъектов РФ в инстаграме за неделю с 27 января по 2 февраля 2020 года. В рейтинге рассматривались официальные аккаунты глав. Для каждого участника по специальной формуле рассчитывался индекс активности в Instagram за неделю.

Первое место, согласно результатам, заняла губернатор Ханты-Мансийского АО – Югра Наталья Комарова, которая 3 раза за неделю выходила в «прямой эфир» с подписчиками.

На втором месте оказался председатель правительства Республики Хакасия Валентин Коновалов, разместивший 62 материала в «историях» за прошедшую неделю.

Третье место у главы Республики Тува Шолбан Кара-оол.

Дальневосточные главы в 10-ку рейтинга не попали. На 11 месте оказался глава Сахалинской области Валерий Лимаренко, который опубликовал за неделю 13 постов на своей странице в социальной сети. На 12 месте – глава Хабаровского края Сергей Фургал. У него за прошедшую неделю было 4 публикации и 38 постов в «историях».

Глава Якутии Айсен Николаев занимает 18 строчку рейтинга, а сразу за ним на 19 месте находится губернатор Приморья Олег Кожемяко, который помимо 5 постов в ленте один раз выходил в прямой эфир.

Губернатор Амурской области Василий Орлов по результатам активности в инстаграме за прошедшую неделю занял 30 строчку рейтинга. За неделю до этого он был на 29 месте.

По словам составителей рейтинга, при расчете индекса активности учитываются такие показатели как количество постов за неделю, количество прямых эфиров, количество материалов в рубрике «истории» за определенный период.