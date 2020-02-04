На космодроме Восточный появятся трамваи

На космодроме Восточный собираются организовать трамвайное движение. Перевозить людей по космодрому будут современные трамваи с пятисекционными низкопольными вагонами.

Техническое обслуживание поручат Усть-Катавскому заводу, работающему в Челябинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора Усть-Катавского вагоностроительного завода Романа Новикова. По его словам, уже есть первоначальная «договоренность об организации движения».

Как сообщает «Российская газета», в настоящее время на космодроме Восточный работает один стартовый комплекс – под ракеты «Союз-2». Он введен в строй в 2016 году. Активно готовится вторая стартовая площадка под ракету-носитель «Ангара». Общая площадь космодрома составляет около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток – 18 километров, а с юго-востока на северо-запад – 36 километров.

Город, где живут сотрудники Восточного, был переименован в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского. Здесь уже построено семь новых жилых домов, современный детский сад и административное здание.

Как сообщало ИА «Амур.инфо»,в ближайшие 10 лет Циолковский должен стать самым современным городом Амурской области. На это выделяют более 32,6 миллиарда рублей. К 2030 году население города должно увеличиться до 17 тысяч человек.