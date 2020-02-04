Срок приема изменений в законопроект о поправках к Конституции продлен

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«На начало заседания Совета поступило 65 поправок. Считаем, что правильно всесторонне их изучить и только после этого принимать решение. В этой связи профильный комитет просит продлить срок подачи поправок до 14 февраля, на неделю. Не исключено, если будет еще больше поправок, нам вновь придется вернуться к этому вопросу. Интерес огромный, вопрос обсуждается и в обществе, и среди экспертов. Считаем правильным продолжить работу на неделю. Мы изначально говорили: для нас качество является приоритетом», – сообщил Вячеслав Володин.

Ранее было установлено, что поправки ко второму чтению законопроекта могут вноситься до 7 февраля, а рассмотреть инициативу во втором чтении депутаты планировали 11 февраля.

На заседании Совета Госдумы также было принято решение о создание двух рабочих групп: по анализу ситуации в регионах с максимальной убылью населения и по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов.

Первая группа займется изучением ситуации в пяти регионах с наибольшей убылью населения. По данным Росстата, наибольшая убыль населения в 2019 году отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 тысяч человек), Омская (17,6 тысячи), Кемеровская (16,5 тысячи), Алтайский край (15,8 тысячи), Волгоградская область (15,8 тысячи).

«Мы надеемся на сотрудничество с нашими коллегами из Правительства с тем, чтобы, во-первых, изучить ситуацию в регионах, где самая большая убыль населения, выработать предложения для того, чтобы помочь этим регионам, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону, оказать им соответствующие меры поддержки, и где-то, возможно, подсказать, почему это происходит», – сказал Вячеслав Володин, отметив, что рабочую группу возглавит руководитель фракции «Единая Россия», заместитель председателя Государственной Думы Сергей Неверов.

Вторая рабочая группа, по его словам, будет «мониторить, анализировать и контролировать реализацию постановления Государственной Думы, принятое при обсуждении закона о бюджете на 2020 год и последующие два года», сообщает пресс-служба Госдумы.

«Речь идет о выравнивании бюджетной обеспеченности территорий. Вы знаете, что разрыв между самыми бюджетообеспеченными и менее обеспеченными регионами большой. Разрыв этот семикратный. Для того, чтобы менее обеспеченные подтянуть, оказать им помощь, было принято решение выделить десять регионов, которым будет оказана специальная дополнительная помощь для того, чтобы не было такого большого разрыва. Мы считаем правильным, чтобы здесь был дополнительный контроль со стороны палаты, – подчеркнул Вячеслав Володин. – В рабочую группу, которую возглавит первый зампредседателя Государственной Думы Александр Жуков, войдут представители профильных комитетов и фракций с тем, чтобы вместе с Правительством и регионами проанализировать ситуацию по итогам I квартала в режиме обратной связи с регионами от Псковской области до Тывы».