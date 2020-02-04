Белогорский контрактник присвоил чужой Samsung Galaxy S8 и отделался штрафом

Белогорского военнослужащего – контрактника – оштрафовали за присвоение чужого мобильного телефона. Данный инцидент произошел в августе прошлого года.

Рано утром 31 августа 2019 года рядовой на своей иномарке подвез знакомого от ночного клуба до дома. Выходя из автомобиля, пассажир оставил на заднем сиденье сотовый телефон марки Samsung Galaxy S8. Возвращать гаджет водитель не стал. Он сначала спрятал телефон в перчаточный ящик авто, а спустя неделю установил свою сим-карту и стал им пользоваться.

Тем самым военнослужащий причинил знакомому материальный ущерб в размере 21 тысячи рублей. Приговором Белогорского гарнизонного суда уголовное дело в отношении контрактника было прекращено – ему придется выплатить судебный штраф в размере 30 тысяч рублей, сообщает Amur28.info со ссылкой на следственный отдел СК РФ по Белогорскому гарнизону.