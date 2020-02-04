Алина Загитова подставила организаторов ледового шоу

В Доброграде под Владимиром выступили известные фигуристы со своими показательными программами. Специальным приглашенным гостем была олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая подставил организаторов и вызвала гнев поклонников.

В конце 2019 года спортсменка объявила о том, что временно уходит из большого спорта, поэтому ее выступление вызвало особый ажиотаж, что помогло продать большую часть билетов. После выступления все спортсмены, участвующие в шоу, вышли к зрителям на автограф-сессию, которая была запланирована и прописана в контракте у звезд фигурного катания. Однако, Загитова отказалась от общения с поклонниками и сразу же покинула лед после выступления.

«Люди приехали на шоу из разных городов и были в недоумении. Сейчас все их негодование выплескивается в соцсетях. Ведь многие покупали билеты именно ради встречи с Загитовой. Которая бросила: «Не хочу ни с кем общаться!» и была такова. Теперь поклонники предъявляют претензии организаторам, которые никак не могли повлиять на сложившуюся ситуацию», – рассказали StarHit организаторы шоу.

В шоу приняли участие победители международных первенств Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Елизавета Туктамышева, Максим Ковтун, Евгения Тарасова, Владимир Морозов и многие другие. Все участники выполнили свои обязательства до конца, за исключением Загитовой.

Как отмечает издание, это не первый случай, когда девушка ведет себя странно по отношению к поклонникам. Пару месяцев назад Загитова приняла участие во встрече с фанатами, которая проходила после ледового шоу. Фигуристка с удовольствием раздавала автографы, а вот фотографировалась через силу. Также в какой-то момент Алине не понравилось, когда юные поклонницы пытались к ней прикоснуться, а одну девочку спортсменка и вовсе оттолкнула.

Видео с этим моментом разлетелось по социальным сетям, вызвав неоднозначные реакцию у тех, кто следит за миром фигурного катания.