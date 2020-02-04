В Харбине из-за коронавируса запретили похоронные процессии
В административном центре провинции Хэйлунцзян с 3 февраля из-за вспышки коронавируса, городские власти запретили проведение похорон. В Харбине на этот день было зарегистрировано 45 случаев коронавируса нового вида, на данный момент летальных исходов не отмечено.
«Начиная с сегодняшнего дня, в связи с эпидемической ситуацией в городе похоронным бюро во всех частях города запрещается организация похорон, включая ритуальные мероприятия в "Праздник фонарей" (на 15-й день китайского Нового года), а также ритуалы жертвоприношения. Похоронным бюро приказано запретить проведение ритуальных услуг с прощанием у гроба. Разрешено только оказывать формальные ритуальные услуги, без большого количества участвующих. Необходимо строго ограничить количество соглашений о похоронах и количество участников похоронных процессий. Все участники похоронных процессий должны принимать меры предосторожности против коронавируса. Рассчитываем на понимание граждан в этой ситуации», – говорится в сообщении, biang.ru со ссылкой на издание Дунбэйван.
Ранее агентство Синьхуа сообщало, что кремация тел пациентов, скончавшихся от коронавируса нового типа, должна проводиться недалеко от места их кончины, а похоронные ритуалы, такие как прощальная церемония, запрещены.
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