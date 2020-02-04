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сегодня, 10:41 0

Юные благовещенцы удачно выступили на турнире по боевым единоборствам

Юные благовещенцы удачно выступили на турнире по боевым единоборствам
Фото: instagram.com

Юные спортсмены из Благовещенска завоевали 21 медаль на соревнованиях в Екатеринбурге. Воспитанники детского спортивного клуба Kids*Gym Федерации всестилевого карате Амурской области вернулись с одних из крупнейших соревнований.

Состязания единоборцев проходили в Екатеринбурге с 31 января по 2 февраля. Благовещенские юные спортсмены стали участниками международного турнира по боевым единоборствам ФКСР International Tournament of combats WCSA/ICLAS/WTKA, в рамках которого также прошли Всероссийские соревнования по всестилевому карате. Всего участниками соревнований стало более 800 спортсменов из 30 регионов России.

В Благовещенск юные спортсмены привезли с соревнований девять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые медали, сообщает министерство по физической культуре и спорту Амурской области.

Результаты выступления спортсменов министерство опубликовало в своем инстаграм-аккаунте minsport28.

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#дети #спорт

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