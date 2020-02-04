В Мурманске случайно нашли две мумии в квартире

В одной из квартир Мурманска найдены два высохших тела – 68-летней пенсионерки и её 45-летней дочери-инвалида. Пропажу двух женщин никто не заметил, пока в гости не приехал родственник из другого города.

В начале февраля к правоохранителям обратился родственник женщин, который приехал их навестить из другого города. Мужчина длительное время стучался, но ему никто не открывал дверь.

По предварительной версии, пенсионерка скончалась в конце октября прошлого года, после чего её дочь не смогла о себе самостоятельно позаботиться и умерла от голода. Как рассказали соседи, женщины жили тихо, поэтому никто не заметил их пропажи, сообщает «5 канал».

Прочие обстоятельства трагедии устанавливаются. На телах женщин не нашли признаков насильственной смерти.